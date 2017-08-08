Веллингтон, 8 августа, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Новая Зеландия столкнулась со снижением спроса на новозеландскую говядину: США наращивает объемы собственного производства, а Япония поднимает налоги на импорт замороженных продуктов, передает New Zealand Herald.

Jon Sullivan Мясо

Япония, четвертый по величине рынок сбыта новозеландской говядины и самый прибыльный для Новой Зеландии, вводит повышенные тарифы на ввоз замороженных продуктов до марта следующего года. Тарифы вырастут с 38% до 50%. Данные меры вводятся в попытке сдержать неконтролируемо растущий импорт. На замороженную говядину приходится 70% поставок говядины из Новой Зеландии в Японию.

Американские производители впервые достигли существенных успехов в увеличении производственных мощностей после засухи 2013−2014 годов, существенно выросло собственное производство говядины.

Новозеландская компания AgriHQ, специализирующаяся на исследовании деятельности сельскохозяйственных компаний, связывает снижение спроса в США с ростом поголовья крупного рогатого скота и успехами американских фермеров в области реструктуризации производства. Эксперты ожидают, что цены на мясо собственного производства в ближайшее время существенно снизятся, в связи с чем снизится спрос на более дорогой импортный продукт. Учитывая, что экспорт в США составляет 43% новозеландского экспорта мяса, индустрия крайне обеспокоена положением дел.

Также немаловажным фактором становится наличие производителя-конкурента — Австралии, которая заключила с Японией соглашение о свободной торговле. Последние пять лет страна работала над восстановлением поголовья скота после засух и сейчас активно увеличивает объемы экспорта. В условиях роста новозеландского доллара все это оказывается существенное влияние на прибыль.

Ожидается, что новозеландские производители будут вынуждены искать альтернативные рынки сбыта своей продукции.