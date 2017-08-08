Калининград, 8 августа, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Натовская инспекция Сувалкского коридора, разделяющего Калининградскую область и Белоруссию, «подгадана» под учения «Запад-2017».Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 8 августа, военный аналитик из Калининграда, преподаватель БФУ им. Канта Юрий Зверев.

Thesun.co.uk Иллюстрация в британской The Sun о стратегической важности Сувалкского коридора

«Безусловно, внимание альянса к Сувалкскому коридору связано с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2017», поскольку в натовской интерпретации эти учения могут стать некой обкаткой прорыва Сувалкского перешейка ВС России и Белоруссии, — сказал Зверев. — На мой взгляд, такие выдуманные сценарии создаются для того, чтобы начать усиленно их «нейтрализовать» не без профита для военно-промышленных кругов Запада».

По словам эксперта, у Польши и Литвы нет реальных причин ощущать угрозу со стороны ВС Союзного государства.

«Из открытых источников, в том числе и натовских, следует, что на границе с Сувалкской брешью в Калининградской области Россия не наращивает свои силы. Белоруссия тем более, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — Я не представляю себе возможность «российско-белорусской агрессии» в Сувалках с целью отрезать части НАТО в Прибалтике. Россия не сошла с ума ввязываться в боевые действия с НАТО, если только альянс не начнет войну первым. И я не представляю, с какого, как говорится, перепугу Белоруссия может согласиться на участие в подобной военной операции, в то время когда Минск заявляет, что стремится улучшить отношение с ЕС».

При этом военный аналитик обратил внимание на то, как милитаристская политика Варшавы вступает в противоречие с планами развития Сувалкского коридора со стороны местного самоуправления.

«Польские СМИ пишут о просьбах Варшавы разместить в районе Сувалок дополнительные силы НАТО и одновременно рассказывают о красотах Белостокщины для развития белорусского туризма, — сказал Зверев. — По этому поводу я вспоминаю афоризм времен Перестройки — плюрализм мнений в одной голове называется шизофрения. Так и хочется сказать польским соседям — коллеги, если вы хотите нормального приграничного сотрудничества, то не надо накачивать приграничный регион войсками и вооружением».

«К чему это привело на границе с Россией, известно, — продолжил эксперт. — Сначала поляки сами себя напугали, потом накидали у калининградского приграничья иностранных войск, вплоть до румынских! А после этого прикрыли малое приграничное передвижение, которое приносило немалый доход, под предлогом, что оно-де угрожает национальной безопасности. Выглядит всё это, мягко говоря, весьма нелогично».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что накануне Gazeta Wyborcza сообщила, что специалисты НАТО в эти дни исследуют инфраструктуру в районе Сувалкского коридора. Военные уже встретились с градоначальником г. Августов, где наиболее интенсивно развивается белорусско-польский туризм.

Также стоит напомнить, что минувшей весной в районе Сувалкского коридора российские блогеры закопали послание потомкам, в котором призвали беречь мир.