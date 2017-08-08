Симферополь, 8 августа, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Зампредседателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который заявил, что украинским гражданам «нечего ездить» в Россию и Донбасс, а следует «идти в Европу».

Сергей Малютин. Берег моря. Алушта. 1892

«Всё это — нагнетание страха. Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать», — приводит слова Ильясова телеканал RT.

По мнению зампреда Госсовета Крыма, «задача украинской стороны, если они любят своих граждан — организовать нормальный таможенный проход». «Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится», — отметил он.

«Я нормально отношусь к украинскому народу. Ну есть там пара монархистов, которые по своему трактуют эти ситуации. Ну Бог с ними, время всё покажет», — сказал Ильясов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что украинским гражданам незачем ездить в России, кроме как для того, чтобы навестить там родственников.

«Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить, — сказал Омелян. — Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть».

«Если мы идём в Европу — мы должны идти в Европу», — заявил украинский министр.