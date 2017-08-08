Обнинск, Калужская область, 8 августа, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Tumix.ru Кукла

По информации ведомства, днём 8 августа жительница Обнинска вышла выкидывать мусор и услышала плач младенца, доносящийся из контейнера. В закрытом полиэтиленовом пакете она обнаружила новорожденного ребёнка.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьёй 106 УК России (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Устанавливается местонахождение матери младенца.

Как сообщается, ребёнок в настоящее время находится в больнице.