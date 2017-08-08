Мадрид, 8 августа, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В соответствии с испанским законодательством, досрочные региональные выборы могут быть объявлены правительствами автономных сообществ не позднее, чем за 55 дней до назначаемого дня голосования. Сегодня, 8 августа, пишет La Razón, последний день, когда каталонский парламент может объявить досрочные выборы, если руководители региона настроены провести их в один день с предполагаемым референдумом 1 октября. Издание напоминает, что именно в совмещении двух событий и заключался «последний фокус», который мог продемонстрировать глава Каталонии Карлес Пучдемонт.

(сс)marsir86 Каталония

«По всей видимости, досрочных выборов 1 октября не будет, — утверждает обозреватель газеты Тони Боланьо. — Последние соцопросы показывают рост числа сторонников сохранения Каталонии в составе Испании и уменьшение количества сепаратистов. Новые выборы могут привести к тому, что сторонники отделения не будут иметь в парламенте абсолютного большинства, что затруднит им проведение нужных решений через законодательный орган, а то и вовсе сделает это невозможным. При таком раскладе сил проводить досрочные выборы — это самоубийство».

Что касается референдума о независимости, то каталонские власти продолжают рассчитывать провести его 1 октября, хотя официально по-прежнему эта дата не подтверждена.

Центральное правительство тоже на страже: премьер-министр Испании Мариано Рахой уже предупреждал неоднократно, что как только будет объявлен день плебисцита, исполнительная власть тут же направит жалобу в Конституционный суд, который не признает референдум законным.