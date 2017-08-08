Москва, 8 августа, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает временно запретить гражданам РФ выезд в Турцию, а также требует возвращения в РФ туристов из-за эпидемии вируса Коксаки, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лидер ЛДПР В.В. Жириновский

«Нужно немедленно вернуть туристов домой, так как под угрозой безопасность здоровья сотен тысяч наших граждан. А также стоит временно запретить выезд в Турцию», — заявил Жириновский.

Парламентарий указал, что болезнь, вызываемая вирусом, очень заразная.

«По некоторым данным, симптомы этой болезни уже проявляются в некоторых странах СНГ, куда возвращаются туристы», — указал он.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки. Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии.