Волгоград, 8 августа, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Приезд в Волгоград председателя правительства Дмитрия Медведева создал немало проблем для горожан. Так, с самого утра 8 августа автомобилистам был запрещен проезд по набережной имени 62-й армии. Движение для автотранспорта здесь возобновится только после 18:00, передает ИА REGNUM.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Как пояснили в мэрии города, ограничение связано с проведением на Центральной набережной Волгограда совещания с участием премьер-министра российского правительства.

В настоящее время, по сообщению пользователей соцсетей, в огромной пробке встала Вторая Продольная магистраль.

«Вторая продольная стоит от 2 км в сторону Родины. Движняка вообще нет. Пархоменко аналогично. Лучше через Астрахань!» — делятся горожане.

«Визит Медведева в Волгоград. На Каче прямо сейчас скопилась огромная пробка. Гаишики не пропускают на проспект Жукова не только частные авто, но и троллейбусы, и автобусы, и даже машину скорой помощи. На улице жара, плюс 39. Народ радостно приветствует премьера и лидера «Единой России», для которого, судя по всему, и создают зеленый коридор в аэропорт…», — написал на своей странице в Facebook политолог Андрей Серенко.

Нелестным образом отозвались по поводу сегодняшнего визита высокопоставленного гостя из Москвы и волгоградские таксисты: «Когда Путин приезжает, пробок меньше. Как Медведев приедет — город стоит».

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Возмущались горожане не только тем, что из-за перекрытых улиц потеряли много времени и опоздали на встречи, но и негодовали по поводу «показухи», которую устроили местные власти. Готовить Волгоград начали за неделю до приезда Медведева. Работы велись в авральном режиме. Центральную часть города вычистили до блеска, сообщает «СоцИнформБюро». Вдоль центральной набережной от улицы Комсомольской до улицы 7-я гвардейская уложили свежий тротуар, высадили хвойные растения. Причем не в землю, а в кадки. Пользователи соцсетей сыронизировали и на этот счет: «К вечеру все горшки разъедутся по своим магазинам, откуда и взяли».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 августа, в Волгоград прибыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В городе-герое он провёл выездное межведомственное совещание «О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги». Перед началом заседания Медведев ознакомился с объектами водохозяйственной инфраструктуры Волгограда.

«Особое внимание нужно уделить сохранению уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы, требуется дополнительное обводнение реки Ахтубы, Волгоградского водохранилища, в целом нужно улучшать пропускную способность гидротехнических сооружений. Эта работа потребует системного подхода. В регионах должны появиться свои проекты сохранения Волги», — подчеркнул Дмитрий Медведев.