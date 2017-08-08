Мирный, Якутия, 8 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Поиск восьмерых горняков, пропавших на затопленном руднике «Мир» в якутском городе Мирный, продолжается, несмотря на крайне опасные условия его проведения, сообщил 8 августа замглавы МЧС России Владлен Аксёнов.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

По словам Владлена Аксёнова, горноспасатели и шахтеры ведут поиск пропавших горняков в очень сложных и опасных условиях. Над выработками находится более 40 тысяч тонн воды, поэтому они могут обрушиться в любой момент. Аксёнов отметил, что приток воды в аварийный карьер продолжается.

Тем не менее, поисково-спасательная операция остановлена не будет, так как судьба еще восьми шахтеров рудника «Мир» до сих пор не установлена.

Замглавы МЧС отметил, что для горноспасателей продуман маршрут оперативного отхода в безопасную зону в случае усиления опасности. В каждой смене спасателей работают 65 человек.

Кроме того, три высокопроизводительных насоса задействованы для минимизации риска обрушения и затопления выработок, в которых ведётся поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь шахтеров считаются пропавшими в шахте рудника «Мир» с 4 августа. На момент затопления шахты в ней работал 151 горняк, из которых 142 были оперативно эвакуированы. Ещё один шахтер, Алишер Мирзаев, был спасен 5 августа, после того как сам вышел на связь по телефону.