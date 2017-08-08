Донецк, 8 августа, 2017, 17:14 — ИА Регнум. О том, как прошла вступительная компания в ДНР, и какие она принесла результаты, в ходе брифинга 8 августа рассказала начальник отдела высшего профессионального образования министерства Татьяна Денисова.

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«По итогам основного этапа вступительной кампании в ДНР в образовательные организации высшего профессионального образования зачислено 13 877 абитуриентов, в том числе 10 742 — на места за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, из них в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса — 408 абитуриентов», — сообщили в министерстве образования и науки ДНР.

Чиновники заметили, что эти 400 человек не являются гражданами ДНР. Это жители как территории бывшей Донецкой области под контролем Украины, так и городов Западной Украины. Молодые люди выбрали вузы Донецка, поскольку уверены, что получат здесь качественное образование и будут востребованы в дальнейшем не только у себя дома, но, возможно, и в России.

Есть еще одна весомая причина, по которой вузы ДНР они считают для себя привлекательными. Здесь существует больше возможностей поступить на бюджетное отделение в рамках реализации Гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса. Оплачивать их учебу будет ДНР из собственного бюджета.

Однако в вузах остались еще свободные места. Есть недобор на инженерные специальности всех направлений.

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Поэтому до 21 августа, а также с 1 по 5 сентября в рамках реализации гуманитарной программы будет производиться дополнительный набор абитуриентов. Соответственно, дополнительные конкурсные испытания будут проводиться с 22 по 28 августа и с 6 по 8 сентября.

«Также с 1 по 10 сентября дополнительный набор абитуриентов будет осуществляться в организациях высшего профессионального образования, которые нуждаются в этом. Заявления и документы будут приниматься с 1 по 5 сентября. Сроки проведения дополнительных вступительных испытаний: 6 — 8 сентября», — добавила Татьяна Денисова.

Нужно отметить, что не все жители республики однозначно относятся к тому, что именно гражданам Украины предоставляется первоочередное право на получение бесплатного высшего образования. Вот что сказала корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM мама студента, которому не досталось бюджетное место и теперь за учебу придется платить, Ирина Ж.:

«Мы вовсе не против гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Но она не должна проводиться за счет наших детей. Приезжим отданы бюджетные места, а мы, пережившие войну и обстрелы (а ведь среди нас есть и потерявшие кров) теперь будем отдавать последние копейки, чтобы наши дети смогли получить образование».