Варшава, 9 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Президент правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, выдвинувший претензии Германии о репарациях по итогам Второй мировой войны, возможно, в большей степени борется за электоральное влияние, чем пытается исправить ошибки прошлого. Так считает поддержавший в своей статье в издании Daily Mail польскую позицию историк Доминик Сантбрук. В чем сложность и отличие польской позиции по вопросам военной и послевоенной истории от позиции ее соседей Украины и Литвы, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отличие польского национального сопротивления состоит в том, что оно никогда не было профашистским или коллаборационистским. Это оказывает серьезное влияние на отношения, например, с Украиной, нашедшее четкую формулировку в июле сего года. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский стал автором громкого заявления: «С Бандерой в Европу не войдете». По его словам, Польша не потерпит прославления гитлеровских прислужников в соседних странах. Тем более что у Польши, как он сказал, есть опыт ошибок 90-х годов, когда у нее были проблемы в отношениях с Германией и Литвой из-за статуса польских меньшинств в этих странах.

Вспоминая историю Второй мировой войны, можно обратить внимание на то, что польское сопротивление не было запятнано сотрудничеством с фашистами и вело зачастую ожесточенные бои как с боевиками ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и Литовской армией свободы. Последнее напоминание от Польши Литва получила совсем недавно, в связи с дизайном нового польского загранпаспорта, на одной из страниц которого может появиться изображение вильнюсского костела Острая Брама. Заместитель министра иностранных дел Литвы Нерис Германас заявил о невозможности изображения литовского символа на официальных документах другого государства.

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