Анкара, 8 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Турецкие власти приступили к строительству стены на границе с Ираном, передаёт 8 августа газета Hurriyet.

Primicias24.com Турецкая стена

Как сообщается, стена будет состоять из трёхметровых бетонных блоков, весом 7 тонн каждый. Сооружение призвано усилить границу в провинциях Агры, Ыгдыр и Карс.

По информации издания, участок границы, на котором начаты строительные работы, посетил губернатор провинции Агры Сулейман Эльбан.

Напомним, о планах возвести стену вдоль 70-километровой границы с Ираном в Турции объявили в мае 2017 года. Необходимость дополнительной защиты своих южных рубежей Анкара связывает с действиями курдских повстанцев, базирующихся на территории Ирана и совершающих оттуда набеги на турецкую территорию.

В настоящее время турецкая сторона завершает строительство аналогичного сооружения на границе с Сирией. Стена предназначена для защиты от проникновения на территорию Турции боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

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