Путин «захватил» отель Трампа, а украинцам «запретили» Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Физические действия»: КНДР ответит на санкции ООН;
- «Крепись, братан»: в Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина;
- «Империя зла»: «гражданам Украины нечего ездить в Россию»;
- "Кровавая» Луна: жители России наблюдали лунное затмение;
- Карман потребителя: расходы жителей России растут третий месяц подряд;
- Читать и перечитывать: какие книги предпочитают жители России.