Пекин, 8 августа, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили шестой по счету эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием класса «Луянь-3» («Тип-052D»), сообщает портал ЦАМТО.

海防先锋 Китайский эсминец Тип-052D

Боевой корабль, построенный на китайском судостроительном предприятии Jiangnan Shipyard, получил имя «Сямынь».

Первый корабль из серии «Тип-052D» под названием «Куньмин», поступил на вооружение китайского флота в марте 2014 года.

Сейчас судостроители Jiangnan Shipyard ведут работы над седьмым, девятым и десятым эсминцем данной серии. Еще четыре аналогичных корабля строятся на верфи Dalian Shipbuilding Industry Company в городе Далянь.

Эскадренный миноносец «Тип-052D» позиционируется как китайский аналог эсминцев США, оснащенных системой ПРО «Иджис».

157-метровые эсминцы «Тип-052D» обладают водоизмещением 7500 т, способны развивать скорость до 30 узлов и преодолевать самостоятельно 4500 морских миль на скорости 15 узлов. Численность экипажа каждого эсминца этого типа составляет 280 человек.

Эскадренный миноносец «Тип-052D» вооружен 130-мм артиллерийской установкой PJ-38/PJ45A, двумя зенитно-артиллерийскими комплексами «Тип-730» и «Тип-1130».

Главным оружием кораблей этого типа является 64-контейнерная установка вертикального пуска, способная нести крылатые ракеты YJ-18. Кроме того, для противовоздушной обороны эсминцы вооружены зенитно-ракетными комплексами HQ-9. Бороться с надводными и подводными целями корабль может при помощи двух трехтрубных 324-мм торпедных аппаратов и буксируемой гидроакустической системы.

Эсминцы «Тип-052D» оснащены многофункциональной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой «Тип-346A». Палубный ангар каждого корабля позволяет нести на борту вертолеты Z-9, Ка-28 или Ка-31.

По заявленным планам, ВМС Китая получат не менее 18 эсминцев серии «Тип-052», которые станут основой эскортной составляющей перспективных авианосных корабельных групп.