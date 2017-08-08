Москва, 8 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Активисты сохранения исторического облика столицы будут добиваться сохранения ценных зданий в Москве и включения их в программу «Реновация не есть снос». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила координатор движения «Архнадзор» Мария Коробова. По её словам, многие дома, которые были утверждены жителями под снос, являются объектами культурного наследия, их необходимо оставить для сохранения градоформирующей среды столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реноватор

«Должен быть пласт города, который сохранит свой облик. Вот эти дома, о которых мы говорим, действительно формируют облик города, и было бы жалко их потерять. Соответственно статуса как такового у них нет и быть не может, но пласт нужно сохранить, за это и боремся», — подчеркнула Коробова.

Она отметила, что есть несколько объектов, которые представляют особую значимость для города. Например, дом текстильного фабриканта Василия Иокиша, директора «Товарищества суконной мануфактуры «Иокиш». Дом находился на территории усадьбы Михалково и выстроен в её стиле.

«Дом Иокиша — это памятник региональный, дом ценен, его однозначно сносить нельзя. Есть целый конструктивистский комплекс, выявлены объекты культурного наследия по Преображенскому валу. Есть много домов, порядка 20 дореволюционных, к сожалению, они не имеют статуса, но они действительно потрясающие, многие находятся на территории охранной зоны объектов культурного наследия, что противоречит закону, нельзя сносить такие дома», — заявила Коробова.

В настоящий момент «Архнадзор» готовит перечень домов, которые необходимо оставить после утверждения программы реновации. Списки на снос многих домов подавали сами жители, не задумываясь о том, является ли дом памятником культурного наследия.

«Мы добиваемся того, чтобы в законы и подзаконные акты были внесены изменения, что реновация не есть снос. Если там невозможно проживать или есть коммунальные квартиры, город должен предоставить жилье гражданам. Но не значит, что нужно сносить эти дома. Ценные дома нужно сохранить и соответственно реконструировать», — заключила Мария Коробова.

Напомним, 4 июля вступили в силу изменения к Закону «О статусе столицы Российской Федерации», регулирующие реновацию жилищного фонда в Москве. В частности, введено ограничение объектов реновации домами первого периода индустриального домостроения, то есть «многоквартирными домами с количеством этажей не более девяти, возведенными по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 год».

1 августа правительство Москвы опубликовало итоговый перечень домов, включенных в программу реновации. В него вошли несколько сотен домов — произведений авторской архитектуры доиндустриального периода. В списке более 270 зданий конца XIX — середины XX веков, среди которых появились даже памятники архитектуры.

Часть списка составляют жилые дома периода конструктивизма. Преобладают в списке «сталинки» 1930-х — 1950-х годов, в том числе объединённые в ансамбли, подобно застройке Измайлово.

В общественном движении «Архнадзор» заявили, что будет добиваться сохранения максимального числа этих построек, их включения в программу реновации без сноса, а также отнесения лучших из них к перечням объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов.