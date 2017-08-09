Тбилиси, 9 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Политическая история Грузии за последние четверть века построена на попытках отмежеваться от общей истории с Россией. Совсем недавно это утверждение подтвердилось еще раз. Как это произошло и существует ли на данный момент альтернатива разрушительной для Грузии политике отношений с Россией, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

Правительства в Грузии меняются, но формулировка Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» не уходит А в этой формулировке Россия названа «оккупантом», «агрессором» и «врагом номер 1». Пятидневная война, начавшаяся 8 августа 2008 года, однозначно трактуется как нападение России. Даже минимальные попытки отойти от этого деструктивного для отношений с Россией подхода вызывают яростную реакцию ЕНД и ее сторонников.

Выступление министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давида Сергеенко, утверждавшего, что виновником наличия нынешних границ Грузии является то правительство, которое было у Грузии в 2008 году, стало предлогом для крупных протестов оппозиции.

Узнайте подробности в материале: Грузия: Откреститься от России

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