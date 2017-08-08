Москва, 8 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Во фракции ЛДПР в Госдуме предложили президенту США Дональду Трампу подумать над созданием новой спецслужбы в США — по примеру Ивана Грозного. Об этом говорится в распространенном пресс-службой ЛДПР сообщении.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В качестве аргумента для перехода на «опричнину» депутаты Госдумы от ЛДПР указывают на огромное давление на нового президента США.

«Ему просто не дают работать. Он хотел улучшить отношения с Россией, но вся его деятельность блокируется. Причем саботаж идет по всем направлениям, допускаются утечки в прессу, выдвигаются абсурдные обвинения», — констатируют во фракции.

«В такой ситуации Трампу можно было бы создать специальную службу для того, чтобы вычистить предателей и негодяев из своего окружения и из политической системы США. По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия», — полагают в Госдуме.