Волгоград, 8 августа, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Реализация проекта по реабилитации Волги, который был сегодня, 8 августа, представлен в Волгограде, потребует серьезных вложений. На эти цели будет выделено 257 млрд рублей. Такую информацию в начале расширенного совещания с участием руководителей 15 регионов РФ, по территории которых протекает река Волга, а также руководителей профильных министерств озвучил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

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Также, по его словам, ещё 37 млн рублей будет направлено на строительство водопропускного сооружения мощностью порядка 100 кубометров в секунду. Оно предназначено для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

Озвучил Дмитрий Медведев и сроки, когда на Нижегородском гидроузле будут сняты ограничения по судоходству.

«Я подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, который связан со строительством нижегородского гидроузла, — заявил премьер-министр России. — Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году, после чего на этом участке реки будет снято ограничение по грузо‑ и пассажироперевозкам и будет возможность сквозного судоходства по Волге, как водной трассе международного значения».

Медведев напомнил, что в этот объект было вложено 43,5 млрд рублей.

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«Нам предстоит большая работа, чтобы река снова стала чистой. Что нужно сделать в первую очередь: конечно, нужно наладить в Волжском бассейне экологический мониторинг состояния окружающей среды, запустить строительство, модернизацию очистных сооружений ЖКХ», — сказал председатель правительства.

Также в числе первоочередных задач он назвал внедрение на предприятиях наилучших технологий по очистке сточных вод, а на вредных производствах в обязательном порядке установку современных автоматизированных систем контроля стоков.

В бассейне Волги проживает более 60 млн человек — больше трети населения России. Это важнейшая транспортная составляющая, которая соединяет многие регионы, перевозит более половины всех речных пассажиров и грузов. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла.

Между тем, привел цифры Дмитрий Медведев, именно в воды Волги попадает более трети — 38% — всех российских загрязнённых стоков. При этом нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Кроме того усугубляют ситуацию и затонувшие суда, которыми захламлена река. По разным оценкам, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая не только обычные, но даже нефтеналивные.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 августа, в Волгоград прибыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В городе-герое он проводит выездное межведомственное совещание «О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги». Участие в нём принимают министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, полномочный представитель президента РФ В ЮФО Владимир Устинов, представители министерств и ведомств, главы регионов.