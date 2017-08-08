Калуга, 8 августа, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Житель Калужской области в течение двух лет — с 2014 по 2016 год — насиловал своего малолетнего ребёнка, применяя методы психологического принуждения и угрожая убийством. Об этом 8 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела следственного управления СКР по Калужской области Дмитрий Анненков.

(сс) succo Суд

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, дело направлено в суд. В случае признания судом обвиняемого виновным в совершении преступления, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен судом 69-летний житель Калужской области за сексуальное насилие над ребёнком. Осужденный, используя свое положение преподавателя школы, совершил преступление против половой неприкосновенности 10-летней школьницы.