Наро-Фоминск, Московская область, 8 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. «Закрытый» полигон в деревне Слизнево Наро-Фоминского района Московской области продолжает гореть и спустя 10 лет после рекультивации. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил староста деревни Геннадий, рекультивация полигона была проведена «из рук вон плохо», и свалка уже долгое время отравляет жителям жизнь.

Виктор Борисов Горящий полигон в деревне Слизнево Наро-Фоминского района Московской области

«Рекультивация очень плохо прошла, и по сей день горит, всю ночь деревня в дыму, вроде «Чернобыля». Терпим, пишем куда можем. Министерство экологии области на «Доброделе» только отписки делает, письма каждый год идентичные, только подписи у начальников с разными фамилиями. Текст один и тот же, и, главное, благодарят за гражданскую сознательность, что пишем, что беспокоимся, они пытаются помочь и вместе с тем ничего не делают», — отметил Геннадий.

По данным экологов, на рекультивацию свалки в Слизнево к 2013 году было выделено 27 млн рублей, однако в результате никаких работ там не производилось, лишь поджигался мусор. По предположению руководителя всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергея Менжерицкого, возможно, речь идёт о незаконном использовании полигона.

«Свалка сама по себе гореть не может, это не торф. Получается, что её по-прежнему тайком используют, у нас это классический вариант, когда свалку закрывают формально, а с другой стороны ставят КПП, туда заходят машины, а под утро те люди, которые эту свалку нелегально используют, по мере возможности сжигают то, что привезли. Поджигают эти кучи. Скорее всего, так как это отдаленный район, больше 100 км от Москвы, происходит сговор этих нелегальных владельцев свалки с местной администрацией, которая просто закрывает на это глаза, местные инстанции, видимо, тоже имеют что-то с эксплуатации этой свалки», — подчеркнул эколог.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Подмосковья обещают запустить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода. Один из таких заводов будет работать в Наро-Фоминске. По словам министра экологии Московской области Александра Когана, до конца 2017 года будут закрыты еще 3 полигона, следующий на очереди — «Царево».