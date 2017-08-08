Тула, 8 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Новый полигон ТБО может появиться в Ясногорском районе Тульской области — в западной части муниципального образования Иваньковское. Местные жители опасаются, что сюда будут свозиться отходы из Московского региона, в администрации района утверждают, что речь идет только о переработке, а мнение жителей учтут.

mermyhh Свалка

О возможности строительства полигона ТБО 8 августа сообщили «Тульские новости» со ссылкой на члена общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Владислава Плотникова.

Речь идет об участке с кадастровым номером 71:23:040118:241 (МО Иваньковское Ясногорского района, 2880 м юго-западнее с. Страхово) площадью 340 тыс. 771 кв. м. Сейчас участок относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства». Однако, в соответствии со сведениями, размещенным 19 июля на сайте fgis.economy.gov.ru, этот участок планируется перевести в категорию «земли промышленности и земли иного специального назначения» с последующим предоставлением под размещение полигона твердых бытовых отходов.

«Жители и владельцы дач муниципального образования Иваньковское и Заокского района, весьма обеспокоены и не понимают, кому в голову могла прийти идея размещения полигона ТБО, поскольку Ясногорский район всегда позиционировался, как экологически чистая территория», — пишет издание.

Земельный участок, о котором идет речь, находится в частной собственности, по данным «ТН», он принадлежит компании, аффилированной с фирмой, которая занимается утилизацией мусора в Московском регионе. Жители опасаются, что рядом с их домами будет создан полигон для отходов из Москвы и Московской области.

Вместе с тем, как пояснил глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин, речь идет о проекте генплана, который был подготовлен представителем инвестора.

«Мы говорим о возможном строительстве некоего комплекса про производству альтернативного топлива. Что касается полигона ТБО, позиция администрации категорична — мы против создания полигона», — цитируют Мухина «Тульские новости».

Глава райадминистрации добавил, что решение о строительстве комплекса по производству альтернативного топлива также может быть принято только при согласовании с жителями.

«Без согласия жителей ничего не будет. Но момент обсуждения этого вопроса не подошел. Процедурно мы готовим проект и отправляем в область для получения мнения, после этого могут последовать все остальные процедуры, которые можно назвать конструктивными. В любом случае речь не будет идти о захоронении, а лишь о переработке», — подчеркнул Мухин.

ИА REGNUM не раз писало о том, что в последнее время бытовые отходы из Москвы и Московской области нередко оказываются на свалках соседних регионов. Эта проблема актуальна, например, для Владимирской области — на свалку в Александровском районе отходы из Подмосковья свозились в течение нескольких лет. В 2014 году было решено расторгнуть договоры с московскими компаниями, однако ситуацию это существенно не улучшило — после закрытия скандальной свалки в Балашихе владимирская прокуратура фиксировала массовый вывоз мусора из Подмосковья к соседям.

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