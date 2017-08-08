Вашингтон, 9 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. За прошедшее с ноября 1963 года время было выдвинуто множество версий убийства президента США Джона Кеннеди, и до сих пор многих волнует этот вопрос — что же стояло за роковыми «выстрелами в Далласе»? Новые подробности обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Почтовая марка, посвящённая первой годовщине смерти Джона Кеннеди

Как обнаружил из недавно рассекреченных документов (а их было 441, общей сложностью в тысячи страниц) журналист издания Politico и директор Центра политики Вирджинского университета, в ЦРУ одиночный характер действий Ли Харви Освальда вызывал сомнения. Эти сомнения возникли после обнародования доклада Комиссии Уоррена, где на 888 страницах читателя убеждали в том, что убийца — Освальд — был снайпером-одиночкой.

Причем сомнения эти «постепенно обрастали фактами», среди которых называются многочисленные контакты сумасшедшего марксиста Освальда, хотевшего бежать в Москву или Гавану, с иностранными агентами (включая кубинских и советских). Необходимо отметить, что ранее открытые документы не доказывают личную причастность Кастро или лидеров других государств к убийству Кеннеди. Но назначить виновным Кастро оказывается удобной версией как для ФБР, так и для Комиссии Уоррена, и для Белого дома. Нельзя сбрасывать со счетов и догадку, что «беспокойство ЦРУ» по поводу упомянутой версии диктовалось желанием убедить всех в своей невиновности: потому что если речь идет о террористе-одиночке, то виновато не ЦРУ, а ФБР, вовремя не раскрывшее убийцу.

На данный момент, как указывает издание Politico, в архивах остаются скрыты более трех тысяч документов по делу Кеннеди.

Поможет ли ожидаемое в октябре раскрытие этих документов установить истину и при чем здесь Трамп, читайте в статье: Рассекречивание документов: узнает ли мир правду о гибели Кеннеди?

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