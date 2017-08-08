Калуга, 8 августа, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Для отказа от употребления наркотических средств и пропаганды здорового образа жизни в Калужской области планируют использовать возможности социальных сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам регионального координационного совещания руководителей органов государственной власти.

skeeze Здоровая семья

В целях антинаркотической пропаганды первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов предложил активнее задействовать возможности интернета и увеличить процент охвата социальных сетей информационно-разъяснительными материалами.

«Должна быть специальная система распространения информации. Наше молодое поколение больше доверяет интернету. Поэтому в рамках профилактической работы надо создавать специальные страницы и группы в социальных сетях, где демонстрировать качественную научную видеопродукцию о негативных последствиях потребления наркотиков. Это тот механизм, который позволит организовать обмен информацией между родителями, преподавателями и учениками», — заявил Денисов.

В первом полугодии 2017 года в регионе было выделено более 40 млн рублей на реализацию государственной программы Калужской области «Профилактика незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании». В рамках программы провели мониторинг, по итогам которого наркоситуацию в регионе оценили, как напряженную. В 2017 году в области планируется продолжить тестирование на наркотики учащихся и студентов и вести учёт конкретных видов наркотических средств, находящихся в незаконном обороте. Ранее в группу риска включили 1847 подростков и молодых людей.

За шесть месяцев 2017 года в регионе проведено более 200 антинаркотических мероприятий с охватом более 33 тыс. человек. Более 1500 детей области проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении. В 2017 году выявлено и поставлено на учет 315 родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей.

По словам начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области Сергея Борисова, в 2017 году зарегистрировано порядка 580 наркопреступлений, а за аналогичный период 2016 года — 520. Рост правонарушений данного вида составил 11%.

В первом полугодии 2017 года в регионе было изъято около 12 кг наркотических веществ, из них 4,5 кг синтетических наркотиков (так называемые соли «спайс»), 4 кг героина и 3,5 кг марихуаны.

Напомним, правоохранительными органами Калужской области в 2016 году была пресечена деятельность 407 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 41,9 кг наркотических средств и психотропных веществ. Прекращена деятельность 17 наркопритонов и перекрыто 2 контрабандных канала.

В 2017 году в регионе уже зарегистрировано более 100 наркопреступлений, 85% из них — тяжкие и особо тяжкие. Сотрудники полиции ликвидировали 4 группировки, которые поставляли героин и синтетические наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1178 обучающихся в 32 образовательных организациях региона с начала 2017 года прошли иммунохроматографическое тестирование, позволяющее выявлять следы наркотиков в организме. Полученные результаты позволяют говорить о том, что ситуация в регионе относительно благополучна. Лишь 0,6% школьников отказались от прохождения проверки на употребление наркотиков.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, в группу риска следует включать и родителей, которые препятствуют обследованию детей на употребление наркотиков.