Вашингтон, 8 августа, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Изображение президента Российской Федерации Владимира Путина с надписью «Крепись! Братан!» появилось на фасаде пятизвездочного отеля Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа. Об этом сообщает Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Одновременно с проекцией по улице маршировали женщины в форме, у одной из которых в руках был флаг РФ.

В конце «перфоманса» актеры под мелодию гимна России стояли возле входа в здание, а за их спинами на отеле Trump SoHo появилось изображение главы российского государства с подписями: «Следуй за деньгами», «Крепись, братан!» и др.

Короткое видео выступления артистов уже появилось на портале YouTube.