Оренбург, 8 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области второй год подряд продвигают туристические проекты, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями. Для этой категории населения проводят пятидневные семинары-практикумы по туризму. Инвалиды пробуют свои силы в преодолении водных преград на катамаранах, а также осваивают азы пешего туризма. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсоцразвития, в 2017 году размер субсидии Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ) составил более 391 тыс. рублей. Всего за три года министерство выделило для реализации проектов, направленных на развитие спорта и туризма для инвалидов, почти 1 млн рублей. Часть средств пошла на приобретение палаток, катамаранов, туристского снаряжения.

Из архива Равии Жумалиевой Практикум для инвалидов, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом

В семинаре участвовали 30 человек. Среди них Равия Жумалиева из Илека, имеющая проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Здорово! Мне очень понравилось», — поделилась она впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM, и тут же добавила, что на такие туристические проекты в регионе есть спрос. Всего 30 участников — это мало. Многие знакомые Равии, узнав о сплаве, завидовали женщине и тоже хотели попасть туристический практикум. Вместе с тем женщина призналась, что при обучении испытывала трудности. Например, с болью далось первое путешествие на катамаране. Пеший туризм стал невозможен без трости, хотя в обычной жизни Равия старается обходиться без неё.

Из архива Равии Жумалиевой Сплав на катамаране по реке Сакмара

Но, несмотря на трудности и боль, женщина подчеркнула, что семинар дал не только туристические навыки, но и помог раскрепоститься:

«Такой опыт востребован. Многие сидят дома и не знают, как это здорово на самом деле… Как это помогает понять другого человека. Новые знакомства, общение. Я год назад сидела дома, не общалась. Сейчас начала общаться. Практикумы помогают выйти из четырёх стенок и понять, что мы такие же как и все. По крайней мере, если уж не внешне, физически, то в душе мы ж такие же. Те же чувства, те же мысли, те же стремления, планы на будущее».

Также Равия Жумалиева отметила профессионализм тренеров, которые помогали группе на семинаре осваивать туристические маршруты и снаряжение.

«В первое время новичкам пришлось нелегко, так как не у всех ребят есть практика участия в спортивных мероприятиях, многие не имели возможности выезжать на природу, заниматься туристским спортом. Тем не менее, интерес к новому делу, трудолюбие и упорство делают свое дело, ребята становятся более воодушевленными, уверенными в себе», — сказала тренер-инструктор Людмила Полилова.

В начале августа группа оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья, из которых трое колясочников и один человек передвигается на протезах, двое суток участвовали в занятиях на суше с проживанием в палатках под селом Никольское, а трое суток — в сплаве на катамаранах по реке Сакмара.

В Оренбургском отделении ВОИ корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что целью семинаров практикумов является развитие туризма для инвалидов в Оренбургской области, вовлечение большего числа людей с ограниченными возможностями в этот вид спорта, пропаганда здорового образа жизни. Те, кто участвует второй год подряд, закрепляют свои навыки, новички — учатся. В ВОИ надеются, что участники семинаров смогут применить приобретённый опыт в своих территориях. Организация наращивает свои возможности и надеется, что в 2018 году секции по туризму появятся в Бузулуке и Новотроицке. Этим городам планируют помочь со снаряжением. Пока же нет такой материальной возможности. Только один катамаран стоит примерно 40 тыс. рублей.

Кроме того, в планах ВОИ в 2018 году активизировать информационную работу. Планируется совершить 10−15 поездок по области с тем, что озвучить туристические проекты, поскольку многие оренбуржцы, имеющие проблемы со здоровьем, не знают об их существовании.

Добавим, несмотря на то, что в Оренбуржье развивается безбарьерная среда для инвалидов: устанавливаются поручни, оборудуются пандусы, многие инвалиды, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом сидят дома. Самым большим барьеров для них является — выход из квартиры. Лестницы в подъездах не позволяют самостоятельно попасть на улицу.