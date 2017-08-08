Ереван, 8 августа, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении категорически опровергает информацию о ранении армянскими подразделениями 13-летнего подростка в азербайджанском селе Гаралар.

ИА REGNUM

Категорически опровергаем эту дезинформацию и предупреждаем военно-политическое руководство Азербайджана, что любая провокация не останется без ответа и вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону», — заявили в миноборне Армении.

В ведомстве уточнили, что 7 августа вечером и минувшей ночью армянские вооруженные силы не открывали огонь из какого-либо оружия по всей протяженности армяно-азербайджанской границы.

«Вооруженные силы Республики Армения никогда и ни при каких обстоятельствах не берут под прицел мирные населенные пункты», — говорится в сообщении министерства обороны Армении.

8 августа азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что 7 августа вооруженные силы Армении обстреляли село Гаралар Товузского района Азербайджана.

По информации агентства АПА, в следствии обстрела житель деревни Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 г.р.) получил осколочные ранения обеих ног.

Также агентство распространило фотографии раненного подростка.

apa.az Распространённая азербайджанскими СМИ фотография раненного подростка

«Подлог азербайджанской пропагандистской машины обнаруживается даже на распространенных ими фотографиях, на которых ясно видно, что раны ребенка явно старые и не могут иметь никакого отношения к якобы полученным 7 августа осколочным ранениям», — говорится в сообщении военного ведомства Армении.

В начале июля Азербайджан сообщил, что в следствии обстрела вооруженными силами Нагорного Карабаха села Алханлы погибли женщина и 2-летняя девочка. Смерть девочки Азербайджан попытался использовать в пропагандистских целях, на что министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики представило доказательства того, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Сегодня, 8 августа, сайт voskanapat.info сообщил, что жители приграничных азербайджанских населенных пунктов, граничащих с северо-восточной частью Тавушского района Армении, в спешке покидают свои дома.

По данным источника, в непосредственной близости от их домов вооруженные силы Азербайжана разместили огневые точки.

Опасаясь ответного огня с армянской стороны, жители деревень вступили в конфронтацию с военнослужащими ВС Азербайджана для того, чтобы убедить последних убрать военную технику с данной территории. Однако военные отказались, и жителям местных населенных пунктов пришлось в спешке покинуть дома.