Мадрид, 8 августа, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» может сделать предложение «Ювентусу» относительно нападающего Пауло Дибалы. Об этом 8 августа сообщает итальянское издание Tuttosport.

Juventus.сом Пауло Дибала. Ювентус

По информации издания, «Реал» может предложить за 23-летнего аргентинского футболиста €80−85 млн, а в качестве бонуса и отдать полузащитника Матео Ковачича.

Впрочем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пока опровергает подобные сообщения. Он заявил, что его клуб не рассматривает вариант с покупкой Дибалы.

Отметим, что аргентинцем также интересуется «Барселона», которая рассматривает его в качестве одного из вариантов замены Неймару, который перешел в «ПСЖ».

«Ювентус» рассчитывает получить за форварда около € 120 млн. Контракт Дибалы со «старой синьорой» рассчитан до 2022 года.

Напомним, Пауло Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. За два сезона он провел в составе туринского клуба 93 матча, в которых забил 42 гола. Дибала стал двухкратным чемпионом Италии и двухкратным обладателем Кубка Италии. Кроме того, он вместе с командой играл в финале Лиги чемпионов 2017 года.