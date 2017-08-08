Москва, 8 августа, 2017, 14:20 — ИА Регнум. При приобретении машин в кредит каршеринговые компании Москвы смогут претендовать на субсидии из городского бюджета. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства Москвы 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

httptransport.mos.rucategory=169#!pagenewsid=4103 Автомобили каршерингового сервиса

«Москва — лидер среди мировых столиц по динамике развития каршеринга», — заявил, а заседании заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он пояснил, что согласно принятому документу, меры поддержки, оказываемые таксомоторным компаниям, распространяются на операторов каршеринга. Так, при лизинге или приобретении машин в кредит каршеринговые компании могут претендовать на субсидии из бюджета Москвы.

Также утверждены требования к автомобилям каршеринга. По словам Ликсутова, они будут более строгими, чем предъявляемые к такси. Машины должны быть не старше 3 лет, их экологический класс — не ниже 4, причём они должны быть собраны на территории России.