Москва, 8 августа, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Среди наименее популярных поисковых запросов пассажиров метрополитена Москвы оказались порно и интимные услуги. Такие результаты показало исследование поисковых запросов из метрополитена, опубликованное компанией «Яндекс».

Интернет в метро

"Наименее подходящие для поиска в подземке темы — порно и интимные услуги, — говорится в сообщении. — Очевидно, пользователи стесняются соседей по вагону».

Также пассажирам метрополитена неинтересны погода, кроссворды и дачные дела. При этом отмечается, что самая характерная для пользователей в метро тема — это информационные технологии. Доля профессиональных запросов про компьютеры и программирование в подземке в 2 раза выше, чем в городе в целом. Также из столичной подземки поступает заметно больше запросов про транспорт и досуг.

Отмечается, что больше всего запросов в поисковую систему от клиентов, подключенных к сети Wi-Fi метро, поступают в утренний и вечерний часы пик — с 8:00 до 9:00 и с 18:20 до 18:50.