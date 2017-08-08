Москва, 8 августа, 2017, 13:47 — ИА Регнум. После просадки на открытии торгов 8 августа рубль робко выходит на положительную территорию. Несмотря на демонстрацию бычьего уклона, валюта по-прежнему торгуется неуверенно, испытывая дефицит импульса на фоне малоактивной динамики в сырьевом сегменте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

Банк России Рубль

«Нефть сегодня консолидируется с тенденцией к повышению, хотя для перехода к более уверенному подъему котировкам явно не хватает катализаторов», — сказал он.

«После недавних распродаж давление на российскую валюту несколько ослабло. Тема санкций уже переварена, и рубль вернулся к привычной корреляции с нефтью. Тем более что здесь есть за чем понаблюдать. Черное золото уже в ближайшее время может выйти из фазы консолидации, получив известия из Абу-даби, где технический комитет ОПЕК оценивает успехи картеля», — отметил эксперт.

По его мнению, позитивные комментарии экспортеров способны протолкнуть нефтяные цены ближе к 2-месячным максимумам, а если еще и американская статистика по запасам углеводородов не разочарует, это станет дополнительным подспорьем для цен.

«В этом случае рубль сможет увести доллар к более низким значениям, — считает Жуковский. — В пользу такого сценария может сыграть и поведение самой американской валюты. 4 августа она заметно подросла, но не смогла развить восхождение и максимум, что в настоящий момент ей удается — это удерживаться неподалеку от достигнутых уровней в основных валютных парах. Хотя в целом прослеживаются признаки неуверенности и сохранения понижательных рисков для доллара».

«В этом аспекте решающим днем станет пятница (11 августа), когда США обнародуют данные по инфляции. Разочарование в темпах роста потребительских цен нанесет очередной удар по «американцу», что позволит российской валюте завершить неделю на мажорной ноте, если, конечно, на рынок нефти не придут плохие новости», — полагает эксперт.

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