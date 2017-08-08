Барнаул, 8 августа, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Алтайский край, вошедший в число 34 регионов России, где стартовал приоритетный проект Министерства здравоохранения РФ по развитию санитарной авиации, столкнулся с проблемой нехватки вертолётных площадок, оборудованных должным образом. Об этом сегодня, 8 августа известил краевой минздрав.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Первые вылеты, согласно соглашению, подписанному между Министерством здравоохранения РФ и правительством Алтайского края на предоставление субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации, начались 11 июля. На сегодня специалистами Центра медицины катастроф совершено 22 вылета.

«Благодаря началу реализации программы из отдаленных районов Алтайского края в специализированные клиники доставлено 26 человек. В первую очередь, эвакуация медицинским вертолетом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения», — отметила министр здравоохранения края Ирина Долгова.

Но, по её словам, всвязи с развитием санавиации остро встал вопрос и о подготовке вертолетных площадок.

«В настоящее время наиболее близко к клиникам, в которые госпитализируют пациентов по экстренным показаниям, расположена одна вертолетная площадка («Обской мост»). Ее техническое состояние не соответствует требованиям, необходимым для полетов в ночное время суток», — подчеркнула министр.

Впрочем, решение о ее реконструкции уже принято, и скором времени площадку в Барнауле планируется оборудовать всем необходимым для ночной посадки, а также установить камеры видеонаблюдения.

«Санитарная авиация, безусловно, является важным направлением развития системы здравоохранения региона. В последние годы было проведено не более 16 вылетов санитарной авиации в год, при потребности не менее 40 на полгода. Благодаря реализации данного проекта, есть возможность увеличить количество вылетов санитарной авиации в несколько раз, а значит и увеличить количество пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток. Быстрая доставка на вертолете спасет множество жизней. Никто не отменял правило «золотого часа», — подчеркнула министр здравоохранения края Ирина Долгова.

Напомним, в 2017 году на развитие санавиации в Алтайском крае планируется направить около 47 миллионов рублей. С победителем конкурсных процедур авиапредприятием «Алтай» заключены государственные контракты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, через месяц в распоряжение сотрудников Алтайской службы медицины катастроф новый вертолет МИ-8 с медицинским модулем, который позволит оказывать первую помощь пострадавшим на месте происшествия и готовить к их транспортировке, проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в клинику.