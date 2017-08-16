В России «фактически воцарилась шайка политических шарлатанов»
Санкт-Петербург, 16 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 3 августа опубликован приказ Керенского с выражением благодарности казакам за подавление июльских беспорядков.
Заседание Бюро ВЦИК постановило, что члены ВЦИК, не ведущие активную работу, получают 300 р. в месяц, активные работники— 400 р., заведующие отделами и отдающие все свое время ВЦИК —500 р., редактор «Известий» — 800 р., председатель Совета — 1000 р. Комбинированное жалование для членов ВЦИК не допускается.
Заслушивается доклад Бинасика от военного отдела.
«В армии существует два типа комиссаров: армейские и фронтовые, которые до сих пор пользовались двойными мандатами — от Временного правительства и Совета… При существующих в настоящее время отношениях между Временным правительством и Советами положение комиссаров становится сложным… а между тем именно сейчас они должны представлять собой органы власти…
Секция предлагает, чтобы в дальнейшем назначение комиссаров исходило от Временного правительства, с правом отвода для ВЦИК. Руководство деятельностью комиссаров должно быть сосредоточено в военном совете из представителей политического кабинета при военном министре, военной секции и фронтовых организаций».
В Петроград из ставки приехал генерал Корнилов с докладной запиской о восстановлении боевой способности армии и оздоровлении тыла. Но выехавший ему навстречу Филоненко просмотрел доклад, нашел его «стихийно тяготевшим исключительно к реставрации старых форм и порядков» и вместе с Савинковым уговорил Корнилова не оглашать его на заседании Временного правительства. Керенский по поводу записки пишет:
«Там был изложен целый ряд мер, в огромном большинстве вполне приемлемых, но в такой редакции и с такой аргументацией, что оглашение ее привело бы к обратным результатам. Во всяком случае был бы взрыв, и при опубликовании ее сохранить Корнилова главнокомандующим было бы невозможно…
Было решено, что записка эта будет переработана вместе с военным министром, вместе со мною так, чтобы сделать ее приемлемою для ставки, для общественного мнения и для меня…»
Составление доклада Савинков возложил на Филоненко.
На заседании Временного правительства заслушан доклад Корнилова о стратегическом положении на фронте. Керенский вспоминает:
«Он очень долго докладывал… а затем начал говорить о разных технических подробностях, деталях. Тогда я наклонился к нему и сказал: «Генерал, здесь эти подробности совершенно не нужны».
Савинков добавляет:
«Во время заседания Временного правительства я послал Керенскому записку приблизительно следующего содержания: уверен ли министр-председатель, что сообщаемые генералом Корниловым государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке…»
Сам Корнилов сообщает:
«Когда я коснулся вопроса о том, на каком фронте можно было бы перейти… в наступление, министр-председатель, сидевший со мной рядом, предупредил, что в этом вопросе нужно быть осторожным… Немного спустя мне была передана записка Савинкова с таким же предупреждением… По окончании заседания из некоторых слов Савинкова мне стало ясно, что предупреждение имело в виду министра Чернова…»
«Социал-демократ» позднее напишет по этому поводу:
«Действительно, трудно представить себе что-либо более возмутительное и позорное. Г.г. Керенский и Савинков до сих пор публично не исключены из этой самой партии с.-р., одним из вождей которой является и Чернов».
«Известия» пишут:
«Вчера «Кресты» посетил помощник начальника главного управления местами заключения. Сидящие там Троцкий, Луначарский и Каменев указывали, что им мало дают хлеба…»
Началась голодовка политических заключенных солдат и матросов на гауптвахте 2-го коменданта. Голодовка продолжалась три дня, некоторые заключенные лежали уже без сознания, когда 5-го вечером приехали члены ВЦИК и дали гарантию, что к 8 августа обвинения сидящим будут предъявлены. Голодовка прекратилась, за исключением Баландина, который голодал шесть суток, требуя немедленного предъявления обвинения.
«Известия» пишут: Лебедев прибыл в Гельсингфорс и посетил вновь избранный, согласно приказу Керенского, ЦК Балтийского флота. По его отзыву, этот переизбранный ЦК имеет в своем составе 32 члена ранее бывших, которые продолжают вести прежнюю политику. Новые члены находятся в меньшинстве. «Для упорядочения дел в Балтфлоте необходимы суровые и решительные меры…»
Всеобщая забастовка в Гельсингфорсе прекратилась. Генерал-губернатор выехал для доклада правительству о требованиях забастовочного комитета.
Заседание Кооперативного съезда в Петрограде посвящено докладу об отношении кооперации к другим формам рабочего движения и прениям по нему. Ни один из ораторов не поддерживал партийности в кооперации, считая, что эта форма рабочего движения должна быть самостоятельной. Вечером заслушаны доклады о кооперативном центре.
В Москве открылся 2-й Всероссийский торгово-промышленный съезд. Присутствовало около 300 делегатов. На съезде представлены все крупнейшие биржевые и торгово-промышленные организации. Съезд открыл Рябушинский:
«У Временного правительства была лишь видимость власти, посторонние ей люди давили на него, и фактически воцарилась шайка политических шарлатанов. Советские лжевожди народа направили его на путь гибели… Вместо подлинного правительства видим мы только какой-то политический ералаш… Правительство налегает на налоги, в первую очередь облагая жестоко торгово-промышленный класс…
Но уже слышим голоса: целесообразно ли давать расточителю! Ведь сколько ни давай, расточитель бесполезно истратит. Не лучше ли во имя спасения родины наложить опеку на расточителей…
И лишь тогда, когда катастрофа станет всем очевидной, поймут, каким неверным шли путем. Костлявая рука голода и народной нищеты схватит за горло друзей народа — членов разных комитетов и Советов. Тогда они опомнятся…
Пусть развернется во всю ширь стойкая натура купеческая. Люди торговые, надо спасать землю русскую!..»
Съезд выбирает президиум. Рябушинский выбран председателем.
Третьяков сообщает о своих переговорах с Временным правительством по поводу вступления в состав министерства, которые кончились неудачей. Далее заслушиваются приветствия. С ироническими восклицаниями и смехом заслушивает съезд приветствие министра торговли и промышленности Прокоповича.
На съезде крестьянского союза в Москве обсуждался вопрос о том, на каких условиях должна перейти к крестьянам земля, с выкупом или без выкупа. Докладчик и выступавшие ораторы высказывались за выкуп.
Киевские революционные организации озабочены борьбой со все усиливающейся деятельностью контрреволюционных сил. Установлено, что некоторые прибывшие с фронта лица устраивают со своими киевскими единомышленниками конспиративные собрания. Лозунгами этих тайных контрреволюционных организаций является установление военной диктатуры, разгон Совета рабочих депутатов и Центральной Рады и возвращение к старому порядку. На улицах иногда появляются в нетрезвом виде черносотенцы, устраивающие демонстрации. Вопрос об этих явлениях контрреволюционного характера обсуждался на заседании Генерального Секретариата, причем было постановлено обратиться к населению с воззванием.
В Новочеркасске идет заседание малого войскового круга. Заслушивается приветствие Главного комитета Совета офицеров армии и флота от специально приехавшего из Ставки для этого представителя комитета Вербицкого. Заслушивается телеграмма приветствия от Корнилова и посылается ему ответная телеграмма. Далее ведутся прения по вопросу о власти и принимается резолюция, принятая на общеказачьем съезде 28 июля.
Съезд РСДРП (б) заслушивает план практического ведения предвыборных работ от секции по Учредительному собранию и принимает его с поправками. Заслушивается доклад Глебова о профдвижении. Докладчик указывает, что заработная плата не поспевает за растущей дороговизной жизни.
«Борьба за повышение заработной платы идет в настоящее время у металлистов и плотников… В некоторых производствах рабочие работают 9—10 часов. Отсюда отчаянная борьба за 8-часовой рабочий день. Но главный вопрос, выдвинутый общей разрухой, — это регулирование и контроль над производством. Образовано бюрократическое учреждение под названием Экономический Совет для борьбы с разрухой и поднятия производительных сил, но даже гвоздевцы понимают, что последнее немыслимо при саботаже буржуазии…
Буржуазия начинает наступать и даже угрожает отнять 8-часовой рабочий день… Тесная связь с партией делается необходимой… Союзы представляют из себя болото. Это совершенно верно, но тем более надо бороться с оппортунизмом, столь развитым в союзах…»
Заслушивается приветствие от мусульман, входящих в партию в Баку.
Подбельский оглашает резолюцию секции по пересмотру программы. Секция предлагает «выработку нового текста программы на настоящем съезде признать невозможной» и отложить ее до следующего съезда. Голосованием резолюция принимается.
Заслушивается доклад Юренева «об объединении партий»:
«Социал-демократия раскололась на интернационалистов и оборонцев, и меньшевики, за ничтожными исключениями, оказались в лагере оборонцев… Следовательно, стремление соединять несоединимое является вредной затеей. Беспочвенная интеллигенция, группирующаяся вокруг «Новой жизни», заняла именно эту позицию. Нам с негодованием следует отвергнуть идею объединения с оборонцами, так как кто не с нами, тот против нас…
Меньшевики-интернационалисты держатся выжидательной политики и не раскалываются с оборонцами».
Вопрос об объединении с группой «Новой жизни», балансирующей между революционной фразеологией и оппортунизмом, также отпадает.
«Единственно возможное объединение между нами, междурайонцами, и вами, большевиками, фактически состоялось уже до съезда».
Докладчик предлагает резолюцию, которая резко протестует против предложений объединиться с «меньшевиками-империалистами» и зовет «все революционные элементы объединиться вокруг РСДРП». Резолюция принимается.
Съезд выставляет в Учредительное собрание кандидатуры: Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Троцкого, Луначарского.
Оглашаются имена четырех членов ЦК, получивших наибольшее число голосов на закрытом заседании: Ленин —133 голоса из 134, Зиновьев — 132, Каменев — 131, Троцкий — 131. Кроме них, в состав ЦК выбраны: Ногин, Коллонтай, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин, Артем, Урицкий, Милютин, Ломов.
Ногин в заключительной речи указывает, что заседания съезда происходили почти в конспиративных условиях. Съезд закрывается.
Открылась 6-я Петроградская конференция партии эсеров. По вопросу внешней политики вынесена резолюция:
«1) Временное правительство своим заявлением о партийном характере конференции подменяет волю всей организованной русской демократии волею партии и тем искажает смысл русской революции и ее интернациональный характер.
2) Переписка Терещенко и Набокова о Стокгольмской конференции, переданная за спиной российской демократии английским империалистам, есть акт, указывающий на резкий поворот во внешней и внутренней политике Временного правительства, его отмежевание от Советов и отказ от единственно правильного, намеченного революционной демократией пути к миру через восстановление международной солидарности всех трудящихся…»
Далее резолюция требует обновления состава русского дипломатического корпуса и недопущения впредь подобных фактов.