Санкт-Петербург, 16 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 3 августа опубликован приказ Керенского с выражением благодарности казакам за подавление июльских беспорядков.

Керенский в кабинете

Заседание Бюро ВЦИК постановило, что члены ВЦИК, не ведущие активную работу, получают 300 р. в месяц, активные работники— 400 р., заведующие отделами и отдающие все свое время ВЦИК —500 р., редактор «Известий» — 800 р., председатель Совета — 1000 р. Комбинированное жалование для членов ВЦИК не допускается.

Заслушивается доклад Бинасика от военного отдела.

«В армии существует два типа комиссаров: армейские и фронтовые, которые до сих пор пользовались двойными мандатами — от Временного правительства и Совета… При существующих в настоящее время отношениях между Временным правительством и Советами положение комиссаров становится сложным… а между тем именно сейчас они должны представлять собой органы власти…

Секция предлагает, чтобы в дальнейшем назначение комиссаров исходило от Временного правительства, с правом отвода для ВЦИК. Руководство деятельностью комиссаров должно быть сосредоточено в военном совете из представителей политического кабинета при военном министре, военной секции и фронтовых организаций».

В Петроград из ставки приехал генерал Корнилов с докладной запиской о восстановлении боевой способности армии и оздоровлении тыла. Но выехавший ему навстречу Филоненко просмотрел доклад, нашел его «стихийно тяготевшим исключительно к реставрации старых форм и порядков» и вместе с Савинковым уговорил Корнилова не оглашать его на заседании Временного правительства. Керенский по поводу записки пишет:

«Там был изложен целый ряд мер, в огромном большинстве вполне приемлемых, но в такой редакции и с такой аргументацией, что оглашение ее привело бы к обратным результатам. Во всяком случае был бы взрыв, и при опубликовании ее сохранить Корнилова главнокомандующим было бы невозможно…

Было решено, что записка эта будет переработана вместе с военным министром, вместе со мною так, чтобы сделать ее приемлемою для ставки, для общественного мнения и для меня…»

Составление доклада Савинков возложил на Филоненко.

Лавр Корнилов

На заседании Временного правительства заслушан доклад Корнилова о стратегическом положении на фронте. Керенский вспоминает:

«Он очень долго докладывал… а затем начал говорить о разных технических подробностях, деталях. Тогда я наклонился к нему и сказал: «Генерал, здесь эти подробности совершенно не нужны».

Савинков добавляет:

«Во время заседания Временного правительства я послал Керенскому записку приблизительно следующего содержания: уверен ли министр-председатель, что сообщаемые генералом Корниловым государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке…»

Сам Корнилов сообщает:

«Когда я коснулся вопроса о том, на каком фронте можно было бы перейти… в наступление, министр-председатель, сидевший со мной рядом, предупредил, что в этом вопросе нужно быть осторожным… Немного спустя мне была передана записка Савинкова с таким же предупреждением… По окончании заседания из некоторых слов Савинкова мне стало ясно, что предупреждение имело в виду министра Чернова…»

«Социал-демократ» позднее напишет по этому поводу:

«Действительно, трудно представить себе что-либо более возмутительное и позорное. Г.г. Керенский и Савинков до сих пор публично не исключены из этой самой партии с.-р., одним из вождей которой является и Чернов».

«Известия» пишут:

«Вчера «Кресты» посетил помощник начальника главного управления местами заключения. Сидящие там Троцкий, Луначарский и Каменев указывали, что им мало дают хлеба…»

Кресты

Началась голодовка политических заключенных солдат и матросов на гауптвахте 2-го коменданта. Голодовка продолжалась три дня, некоторые заключенные лежали уже без сознания, когда 5-го вечером приехали члены ВЦИК и дали гарантию, что к 8 августа обвинения сидящим будут предъявлены. Голодовка прекратилась, за исключением Баландина, который голодал шесть суток, требуя немедленного предъявления обвинения.

«Известия» пишут: Лебедев прибыл в Гельсингфорс и посетил вновь избранный, согласно приказу Керенского, ЦК Балтийского флота. По его отзыву, этот переизбранный ЦК имеет в своем составе 32 члена ранее бывших, которые продолжают вести прежнюю политику. Новые члены находятся в меньшинстве. «Для упорядочения дел в Балтфлоте необходимы суровые и решительные меры…»

Всеобщая забастовка в Гельсингфорсе прекратилась. Генерал-губернатор выехал для доклада правительству о требованиях забастовочного комитета.

Заседание Кооперативного съезда в Петрограде посвящено докладу об отношении кооперации к другим формам рабочего движения и прениям по нему. Ни один из ораторов не поддерживал партийности в кооперации, считая, что эта форма рабочего движения должна быть самостоятельной. Вечером заслушаны доклады о кооперативном центре.

В Москве открылся 2-й Всероссийский торгово-промышленный съезд. Присутствовало около 300 делегатов. На съезде представлены все крупнейшие биржевые и торгово-промышленные организации. Съезд открыл Рябушинский:

«У Временного правительства была лишь видимость власти, посторонние ей люди давили на него, и фактически воцарилась шайка политических шарлатанов. Советские лжевожди народа направили его на путь гибели… Вместо подлинного правительства видим мы только какой-то политический ералаш… Правительство налегает на налоги, в первую очередь облагая жестоко торгово-промышленный класс…

Но уже слышим голоса: целесообразно ли давать расточителю! Ведь сколько ни давай, расточитель бесполезно истратит. Не лучше ли во имя спасения родины наложить опеку на расточителей…

И лишь тогда, когда катастрофа станет всем очевидной, поймут, каким неверным шли путем. Костлявая рука голода и народной нищеты схватит за горло друзей народа — членов разных комитетов и Советов. Тогда они опомнятся…

Пусть развернется во всю ширь стойкая натура купеческая. Люди торговые, надо спасать землю русскую!..»

Неизвестный художник. Открытка серии «Типы горожан 1917 года». Нам не надо златого кумира

Съезд выбирает президиум. Рябушинский выбран председателем.

Третьяков сообщает о своих переговорах с Временным правительством по поводу вступления в состав министерства, которые кончились неудачей. Далее заслушиваются приветствия. С ироническими восклицаниями и смехом заслушивает съезд приветствие министра торговли и промышленности Прокоповича.

На съезде крестьянского союза в Москве обсуждался вопрос о том, на каких условиях должна перейти к крестьянам земля, с выкупом или без выкупа. Докладчик и выступавшие ораторы высказывались за выкуп.

Киевские революционные организации озабочены борьбой со все усиливающейся деятельностью контрреволюционных сил. Установлено, что некоторые прибывшие с фронта лица устраивают со своими киевскими единомышленниками конспиративные собрания. Лозунгами этих тайных контрреволюционных организаций является установление военной диктатуры, разгон Совета рабочих депутатов и Центральной Рады и возвращение к старому порядку. На улицах иногда появляются в нетрезвом виде черносотенцы, устраивающие демонстрации. Вопрос об этих явлениях контрреволюционного характера обсуждался на заседании Генерального Секретариата, причем было постановлено обратиться к населению с воззванием.

В Новочеркасске идет заседание малого войскового круга. Заслушивается приветствие Главного комитета Совета офицеров армии и флота от специально приехавшего из Ставки для этого представителя комитета Вербицкого. Заслушивается телеграмма приветствия от Корнилова и посылается ему ответная телеграмма. Далее ведутся прения по вопросу о власти и принимается резолюция, принятая на общеказачьем съезде 28 июля.

Съезд РСДРП (б) заслушивает план практического ведения предвыборных работ от секции по Учредительному собранию и принимает его с поправками. Заслушивается доклад Глебова о профдвижении. Докладчик указывает, что заработная плата не поспевает за растущей дороговизной жизни.

«Борьба за повышение заработной платы идет в настоящее время у металлистов и плотников… В некоторых производствах рабочие работают 9—10 часов. Отсюда отчаянная борьба за 8-часовой рабочий день. Но главный вопрос, выдвинутый общей разрухой, — это регулирование и контроль над производством. Образовано бюрократическое учреждение под названием Экономический Совет для борьбы с разрухой и поднятия производительных сил, но даже гвоздевцы понимают, что последнее немыслимо при саботаже буржуазии…

Буржуазия начинает наступать и даже угрожает отнять 8-часовой рабочий день… Тесная связь с партией делается необходимой… Союзы представляют из себя болото. Это совершенно верно, но тем более надо бороться с оппортунизмом, столь развитым в союзах…»

Митинг рабочих

Заслушивается приветствие от мусульман, входящих в партию в Баку.

Подбельский оглашает резолюцию секции по пересмотру программы. Секция предлагает «выработку нового текста программы на настоящем съезде признать невозможной» и отложить ее до следующего съезда. Голосованием резолюция принимается.

Заслушивается доклад Юренева «об объединении партий»:

«Социал-демократия раскололась на интернационалистов и оборонцев, и меньшевики, за ничтожными исключениями, оказались в лагере оборонцев… Следовательно, стремление соединять несоединимое является вредной затеей. Беспочвенная интеллигенция, группирующаяся вокруг «Новой жизни», заняла именно эту позицию. Нам с негодованием следует отвергнуть идею объединения с оборонцами, так как кто не с нами, тот против нас…

Меньшевики-интернационалисты держатся выжидательной политики и не раскалываются с оборонцами».

Вопрос об объединении с группой «Новой жизни», балансирующей между революционной фразеологией и оппортунизмом, также отпадает.

«Единственно возможное объединение между нами, междурайонцами, и вами, большевиками, фактически состоялось уже до съезда».

Докладчик предлагает резолюцию, которая резко протестует против предложений объединиться с «меньшевиками-империалистами» и зовет «все революционные элементы объединиться вокруг РСДРП». Резолюция принимается.

Съезд выставляет в Учредительное собрание кандидатуры: Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Троцкого, Луначарского.

Александра Коллонтай

Оглашаются имена четырех членов ЦК, получивших наибольшее число голосов на закрытом заседании: Ленин —133 голоса из 134, Зиновьев — 132, Каменев — 131, Троцкий — 131. Кроме них, в состав ЦК выбраны: Ногин, Коллонтай, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин, Артем, Урицкий, Милютин, Ломов.

Ногин в заключительной речи указывает, что заседания съезда происходили почти в конспиративных условиях. Съезд закрывается.

Открылась 6-я Петроградская конференция партии эсеров. По вопросу внешней политики вынесена резолюция:

«1) Временное правительство своим заявлением о партийном характере конференции подменяет волю всей организованной русской демократии волею партии и тем искажает смысл русской революции и ее интернациональный характер.

2) Переписка Терещенко и Набокова о Стокгольмской конференции, переданная за спиной российской демократии английским империалистам, есть акт, указывающий на резкий поворот во внешней и внутренней политике Временного правительства, его отмежевание от Советов и отказ от единственно правильного, намеченного революционной демократией пути к миру через восстановление международной солидарности всех трудящихся…»

Далее резолюция требует обновления состава русского дипломатического корпуса и недопущения впредь подобных фактов.