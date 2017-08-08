Душанбе, 8 августа, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Таджикистанские операторы связи задолжали «Кыргызтелекому» $1,35 млн (более 81 млн рублей) за ранее поставленный в эту среднеазиатскую страну интернет. Об этом заявил глава киргизстанской госкомпании Нурлан Мадаминов, выступая на заседании коллегии Фонда по управлению госимуществом.

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По его словам, долг таджикского провайдера «Сатурн Онлайн» уже превысил $662,6 тыс. (около 39,8 млн рублей), долг компании «Телеком Технолоджи» составляет более $687,2 тыс. (41,27 млн рублей).

«Международный третейский суд обязал таджикского оператора погасить долг, однако он не торопится исполнять решение арбитража. «Кыргызтелеком» подал иск в международный арбитражный суд», — сказал Мадаминов и добавил, что вопрос об урегулировании задолженности теперь будут решать правительства Киргизии и Таджикистана.

Также руководитель «Кыргызтелекома» сообщил о том, что Киргизии удалось снизить расценки на интернет с $15 до $13 (с 900 до 780 рублей) за мегабитный канал.

Киргизстанский национальный оператор связи смог добиться этого, благодаря проведению двух тендеров на закупку внешнего интернет-трафика с участием крупных провайдеров из России, Казахстана и Китая.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года казахстанские операторы связи повысили расценки на транзит интернета через территорию Казахстана в Киргизию. Киргизстанские провайдеры обвинили своих коллег в ценовом сговоре, но те опровергли эту информацию. В итоге тарифы вернули на прежний уровень, а спецкомиссия, изучавшая обстоятельства этого конфликта, пришла к выводу, что некоторые киргизстанские чиновники все же могли участвовать в сговоре с казахстанскими провайдерами. По этой причине был уволен прежний глава госкомпании «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев. Также против него было возбуждено уголовное дело по факту завышения расценок на интернет и переплаты $275 тыс. (около 16,51 млн рублей по текущему курсу) операторам связи из Казахстана.

Отметим также, что, по данным службы связи Таджикистана, за 2016 год количество таджикистанцев, пользующихся интернетом, сократилось на 400 тысяч и составило 2,6 миллиона абонентов.