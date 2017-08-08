Москва, 8 августа, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Mitsubishi возвращает на российский рынок кроссовер ASX, компания официально обнародовала цены на обновленную модель, об этом 8 августа сообщил «Коммерсант».

Jakub flyz1 Maciejewski Mitsubishi ASX. 2017

Сообщается, что продаваемые в России автомобили будут производиться в Японии на заводе компании, расположеном в городе Окадзаки.

Согласно заявлению компании, в салонах дилеров на Дальнем Востоке новые машины появятся уже в середине августа 2017 года. В других регионах России автомобиль можно будет приобрести примерно в середине сентября.

Новая версия отличается от старой дизайном, изменениям подверглись решетка радиатора и передний бампер, по новому стала выглядеть и радиоантенна, светодиодные ходовые огни и задние противотуманные фары. Колесные арки получили расширители.

На переднеприводном автомобиле в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач будет устанавливаться двигатель объемом 1,6 л и мощностью 117 л. с, соответствующий стандарту ЕВРО-5. Вариант комплектации Inform обойдется покупателям от 1 млн руб., Invite и Intense — от 1,1 млн руб.

Полноприводный кроссовер будет оборудован двухлитровым мотором (ЕВРО-5), способным выдавать 150 л.с. и вариатором INVECS-III. Стоимость варианта Intense составит от 1,3 млн руб., Instyle — от 1,4 млн руб.

Напомним, об уходе с российского рынка модели ASX было заявлено в мае 2017 года. К моменту данного объявления СМИ сообщали, что купить этот кроссовер в России было уже нельзя. Тогда же различные издания высказывали предположение, что машина вскоре вновь появится в продаже, но уже в обновленном виде.