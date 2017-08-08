Великий Новгород, 8 августа, 2017, 12:54 — ИА Регнум. «Павильон «Союзмультфильм» — мультимедийный центр с музеем анимации и детским образовательным центром — появится в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ, создание проекта киностудии «Союзмультфильм» обсуждается сегодня, 8 августа, в новгородском правительстве при участии министра культуры РФ Владимира Мединского.

Союзмультфильм

Мультимедийный центр предложит юным новгородцам мастер-классы и курсы по анимации, на которых можно будет познакомиться с различными техниками и создавать собственные мультфильмы под руководством специалистов. Между правительством Новгородской области и «Союзмультфильмом» подписано соглашение.

«Соглашение является первым шагом, который декларирует сам интерес со стороны Новгородской области и «Союзмультфильма». Теперь мы перейдем к разработке программы, направленной на развитие детей. Это будет комплексное мероприятие. Самое простое — это то, что в области появятся специализированные показы союзмультфильмовской коллекции. На самом деле мы попытаемся на примере анимации начать заниматься с детьми творчеством, развитием культуры», — отметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Новгородская область вошла в число российских пилотных регионов по созданию кинокомиссий вместе с Калининградской областью, Астраханской областью и Приморским краем. Основное предназначение кинокомиссий — привлечение кинопроизводителей к съёмкам на конкретных территориях.