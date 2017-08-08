Владивосток, 8 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Благодаря поправкам в закон, утвержденные президентом страны Владимиром Путиным, в Якутии откроют более 33 млн «дальневосточных гектаров». Об этом 8 августа сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

«Благодаря поправкам в закон будет открыто 11,6 млн га территорий в рамках лицензий на природопользование и 21,7 млн в рамках защитных лесов», — сообщил он.

Таким образом, по словам Качаева, так называемые зоны «нельзя», где нет возможности предоставить «дальневосточные гектары», сократятся с 79 до 68 процентов.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, программа «Дальневосточный гектар» востребована, а число заявок приблизилось к 100 тыс.

«Расширение территорий под выдачу гектаров позволит привлечь новых жителей на Дальний Восток», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к федеральному закону о «дальневосточном гектаре», которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территорию для заявителей.