Пхеньян, 8 августа, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи могут применить «физические действия» в ответ на принятую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая содержит новые ограничительные меры против Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

(stephan) Флаги КНДР

Так, корейские власти назвали «террористическим актом» резолюцию СБ ООН, принятую под диктовку властей США.

«Мы (власти КНДР) готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь», — отмечается в сообщении.

Напомним, 5 августа 2017 г. Совет Безопасности ООН ввел очередные санкции в отношении КНДР, решение было принято единогласно. Санкции коснутся северокорейского угля, железа, руды, свинца и других экспортируемых ресурсов, играющих серьезную роль в экономике страны.

После принятия документа в СБ ООН президент США Дональд Трамп приветствовал единогласное решение против Северной Кореи.

По его словам, власти США и далее готовы продолжать работать совместно с союзниками и партнёрами по усилению дипломатического и экономического давления на КНДР.

Читайте также: Лавров не видит альтернативы возобновлению политического процесса по КНДР