Ярославль, 8 августа, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Минюст не признал избрание президента федерации футбола Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной федерации.

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10 апреля состоялась внеочередная конференция Ярославской областной федерации футбола, на которой был избран новый президент сроком на пять лет. Прежний президент — Андрей Золотов сложил свои полномочия, а новым руководителем стал Галимджан Хайрулин.

Перед процедурой голосования в последний момент свои кандидатуры сняли Александр Державин и Александр Тумаков. В итоге выборы получились безальтернативными и делегатам поступило предложение проголосовать за Галимджана Хайрулина.

На конференции присутствовали 29 делегатов. За Хайрулина проголосовали 28 человек, еще один — воздержался. Но в Министерстве юстиции результаты конференции не утвердили. Федерация проведет повторные выборы, они состоятся 17 августа.

«Управление Минюста нам сообщило, что причиной этого стала безальтернативность выборов и состав голосующих. Президента выбирали спортивные чиновники — главы спортивных отделов, управлений, департаментов районных администраций. Некоторые районы имели даже два голоса. После этого мы пересмотрели состав голосующих и утвердили список из 98 человек, членов областной федерации футбола. По каждой кандидатуре проводили голосование, оценивая вклад человека в развитие футбола в регионе. Теперь президент будет избран людьми футбола, а не только чиновниками», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-атташе ярославской областной федерации футбол Андрей Тараканов.

По неофициальной информации, в новых выборах примут участие те же люди, что и в предыдущий раз: Державин, Тумаков и Хайрулин.

Воспитанник ярославского футбола, карьеру тренера Хайрулин начал во Вьетнаме, где он был играющим тренером команды высшего дивизиона «Дананг». В 2002 году специалист вернулся в Ярославль, где несколько лет проработал детским тренером «Шинника». Затем Хайрулин возглавлял вторую команду и дубль ярославцев. С 2010 года он входил в тренерский штаб клуба. В 2011 году на несколько встреч исполнял обязанности главного тренера команды.

С 2013 года по начало 2015 года — главный тренер ФК «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). В январе 2015 года был назначен на пост наставника костромского «Спартака».