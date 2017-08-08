Москва, 8 августа, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Цены на нефть 8 августа незначительно растут. В краткосрочной перспективе восходящий тренд, едва наметившийся на рынке, сохраняется. Тем не менее драйверов для роста цен не хватает, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Schmucki Нефть

«Сегодня в Абу-Даби завершится встреча технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств. Участники вновь соберутся, чтобы обсудить достигнутые результаты и эффект от действующего соглашения, а также дать оценку текущей рыночной ситуации и спрогнозировать ее дальнейшее развитие», — сказала эксперт.

«Серьезных движений и бурной реакции по итогам встрече на рынке нефти ждать не стоит, так как встреча носит больше консультационный характер и важные решения вряд ли будут на ней приниматься. Однако риторика стран — участниц соглашения, оценка и дальнейшее видение ситуации повлияют на рынок. Позитивное видение позволит продвинуться ценам выше текущих отметок, негативное наоборот», — пояснила Кокорева.

«Есть мнение, что соглашение может прекратить свое действие досрочно или не будет продлено далее, но достоверных подтверждений этому пока не нашлось», — отметила она.

«В течение недели будут выходить данные по коммерческим запасам нефти в США, 11 августа выйдут данные по количеству буровых установок от Baker Hughes. Пока тенденции позитивные, и запасы, и установки сокращаются, тем не менее с ростом цены на нефть активность американских производителей может увеличиться», — считает Кокорева.

«Также влияние на котировки нефти окажут публикации отчетов ОПЕК и МЭА. Скорее всего, позитив на рынке нефти будет усиливаться. До конца недели нефть марки Brent может подняться в цене до $54,5 за баррель, WTI до $51,5 за баррель», — полагает эксперт.

Добавим, 8 августа днем нефть марки Brent (октябрьские контракты) торгуется по $52,54 за баррель, за баррель WTI с поставкой в сентябре предлагают $49,60.

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