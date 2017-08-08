Сантьяго, 8 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Верховный суд Чили впервые передал право опеки над детьми гомосексуальному отцу, несмотря на категорический отказ матери. Данное событие, состоявшееся 7 августа, встретили как победу организации, защищающей права на сексуальное разнообразие, сообщает ИА EFE.

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Движение за гомосексуальную интеграцию и свободу (Movilh) назвало «историческим» решение Верховного суда Чили, который предоставил право опеки над двумя детьми трех лет их отцу, после того как они были «похищены» своей матерью и в течение пяти месяцев находились в Уругвае.

«Мы присутствуем при историческом событии, потому что, несмотря на то, что аналогичные ситуации уже имели место в случае матерей-лесбиянок, это первый отец-гей», — заявил лидер движения Movilh Роландо Хименес.

Согласно материалам дела, после рождения детей в январе 2014 года мать создавала препятствия для посещения отцом своих детей, узнав, что он начал роман с другим мужчиной.

«Гомофобия матери была настолько велика, что в течение первых пяти месяцев 2015 года она похитила детей, держа их в Уругвае и предотвращая контакты с отцом», — заявил лидер ЛГБТ-движения.

Напомним, 22 июня 2016 года Семейный суд Чили передал опеку над детьми отцу-гомосексуалисту, так как у него были «лучшие родительские навыки, психологические, экономические и социальные характеристики», чтобы обеспечить «большую стабильность и защиту по сравнению с матерью».

Тем не менее это решение было отменено в ноябре 2016 года в Апелляционном суде Сантьяго, где судьи пришли к выводу, что в этом «семейном конфликте» женщина была в состоянии «смятения и тревоги».

После этого отец обратился в Верховный суд страны, который принял решение в его пользу тремя голосами за и двумя против, посчитав, что мужчина, а не женщина лучше всего гарантирует интересы детей.