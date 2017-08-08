Орел, 8 августа, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Объявленная орловскими властями реновация пока оставляет больше вопросов, чем ответов. Регион не в состоянии заниматься расселением жилья без федеральной поддержки, а как может происходить реновация без сноса — не ясно, прокомментировал для ИА REGNUM инициативу орловских властей депутат областного Совета народных депутатов, председатель совета Орловского регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом под снос

«Реновация в московской трактовке процесса нам попросту финансово недоступна. Регион без федерального участия не в состоянии расселить жильё, признанное аварийным в установленном порядке. Даже решения суда по этой проблеме у нас не выполняются», — рассказал ИА REGNUM Руслан Перелыгин.

«Не исключено, что может получиться «реновация» программы развития застроенных территорий в сторону усиления административного давления на упрямых собственников, не желающих покидать привычный район или считающих свой дом вполне крепким. Тогда застройщик, облюбовавший район в центре, будет избавлен от необходимости договариваться с такими собственниками, выкупать жильё на их условиях, а администрация будет «уговаривать» их по-своему под флагом реновации. Вспоминается история со сносом дома № 13 по Бульвару Победы, когда жители неожиданно узнали, что их дом планируется снести, в то время как жители аварийных бараков годами не могли добиться признания своих трущоб аварийными», — напомнил депутат.

«Важно, чтобы реновация не стала коррупционной лазейкой. В официальном сообщении говорится, что сносить ничего не будут. Что в таком случае имеется в виду, неясно. Время покажет, что придумает рабочая группа», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа пресс-служба правительства Орловской области распространила сообщение о создании рабочей группы «по развитию и реновации города Орла». Распоряжение об этом подписал губернатор Вадим Потомский, а рабочую группу возглавил первый заместитель председателя правительства региона Анатолий Мишанов.

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Как сообщалось, в течение месяца группа должна подготовить предложения «с целью определения основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктуры, развития застроенных территорий, реновации жилищного фонда и промышленных зон города Орла».

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Подробности инициативы областного правительства официально не раскрываются. Член рабочей группы по развитию города, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ региона Денис Блохин в беседе с «Орловскими новостями» попробовал успокоить горожан:

«Работать мы будем в рамках градостроительного кодекса, согласно которому реновация это процесс улучшения, развития, а не снос строений. Здесь важно отметить развитие. Работа будет направлена на развитие города. В рамках различных федеральных программ, которые мы планируем объединить в одно единое направление, чтобы нам было понятно кто и что делает, куда мы движемся», — заявил тогда Блохин.

Добавим, что согласно информации, размещенной на сайте администрации Орла, с 2012 года по 2016 год аварийными и подлежащими сносу признаны 130 жилых домов. До 2012 года аварийными было признано 42 жилых дома.