Якутск, 8 августа, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Претендующих в мэры Якутска самовыдвиженцев не пустили в кандидаты, дезинформировав ошибочными правилами оформления подписей. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM высказал баллотировавшийся в главы столицы Якутии без партийной поддержки председатель регионального общественного движения «Сир» Иван Степанов. Помимо него сдавали свои подписные листы в избирком самостоятельно выдвинувшиеся руководитель ТСЖ в Якутске Элеонора Новгородова, директор ООО «ЖЭУ Центральное» Иван Захаров, и гендиректор ООО «Радиоцентр» Александр Дежнёв.

synchroswimr Якутск, Якутия

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«Никто из самовыдвиженцев не смог зарегистрироваться. Остались только представители четырёх парламентских партий. Кто-то будет из оппонентов спорить, кто-то будет призывать к голосованию «против всех», — пояснил общественник.

Он обратил особое внимание на то, что перед тем, как собирать подписи, кандидат и его команда консультировались в избирательной комиссии города и спрашивали о том, как это сделать правильно. Моменты, на которых акцентировали внимание в ТИКе, оказались не принципиальными, а отсеяны подписи были по другим причинам, расстроен Иван Степанов.

«По заверениям членов комиссии, важно, чтобы название субъекта было полностью указано, а мы писали с сокращениями, и нам пришлось переделывать. А когда началась проверка, оказалось, что подписи можно было бы сдавать даже без указания субъекта, достаточно было города. Аналогично произошло с указанием дат: оказалось, что не обязательно писать год полностью. Нас дезинформировали и дезориентировали. Но оспаривать итоги проверки подписей я не буду, ошибки, видимо, были. Мы торопились, с учётом необходимости переделывать подписные листы времени было мало. Тем не менее, конечно, я огорчён», — сказал Иван Степанов.

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Он считает, что плачевный результат для самовыдвиженцев — это всё-таки недоработка ТИКа, который мог бы проконсультировать беспартийных кандидатов, если бы был заинтересован в том, чтобы на выборах было больше людей.

«Но полностью их обвинять я тоже не могу, потому что есть закон, там всё написано», — считает общественник. По его мнению, в отсутствии оппозиции может получить хороший процент голосов графа «против всех» вплоть до необходимости перевыборов главы Якутска.

В территориальной избирательной комиссии Якутска корреспонденту ИА REGNUM сообщили о том, что окончательное решение об отказе в регистрации собиравшим подписи самовыдвиженцам ещё не принято, и финальное заседание по этому вопросу состоится 9 августа.

Иван Степанов, между тем, уверен, что если кроме 4 партийцев больше претендентов не будет, то и выбора у жителей Якутска — тоже.

Политолог Андрей Данилов, комментируя ситуацию, высказал мнение, что отказ в регистрации самовыдвиженцам был ожидаем, но всё же удивителен отсев сразу такого количества кандидатов. Если действительно сразу стольких претендентов на кресло мэра не допустят до выборов в таком количестве (четыре человека), это может означать то, что власть старается снять неугодных кандидатов, так как всё-таки опасается конкуренции. Также причинами могут быть сложность и постоянные корректировки избирательного законодательства, а также некомпетентность членов ТИК, которые, по большому счёту, в первую очередь являются учителями по профессии.

«Чем меньше кандидатов, тем легче будет делиться процент, чтобы он не распылялся на всех. Но партии наберут свои голоса итак, в зависимости от вложенных средств. Борьба за второе место будет интересной, так как финансовые возможности у кандидатов примерно одинаковые. Но первое место всё-таки будет у Айсена Николаева, потому что его ресурс вряд ли удастся переплюнуть», — пояснил Андрей Данилов.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Что касается потенциального протестного голосования из-за недопуска самовыдвиженцев на выборы, то Якутск слишком большой для того, чтобы сработала эта волна, уверен эксперт.

«Николаев население более-менее устраивает. «Против всех» мог бы выиграть, если бы он был скандальным или коррумпированным, либо был снят какой-то яркий оппозиционер», — отметил политолог.

При этом оставшиеся кандидаты в мэры, на его взгляд, вполне интересные, и между Гаврилом Парахиным (ЛДПР), директором Якутского речного порта Радием Васильевым (КПРФ) и заведующим кафедрой трудового права и основ профсоюзного движения филиала Якутского экономико-правового института Денисом Васильевым будет борьба за второе место. Кстати, совпадение двух фамилий он считает абсолютно случайным, а фаворитом называет всё-таки действующего главу города Айсена Николаева.

«Но посмотрим, как его оппоненты смогут использовать те факты, которые налицо в городе: недоделки по дорогам, например. Если это применить, то оппозиционеры могли бы провести хорошую избирательную кампанию и набрать политический вес, снять дивиденды, показать умение бороться на выборах, заработать неплохой процент и потом рассчитывать по крайней мере на хорошее политическое будущее. Хорошие оппоненты делают выборы состоявшимися и легитимными, но, я думаю, яркого оппозиционного кандидата на сегодняшний день не получится», — высказал также мнение политолог.

Он кстати, считает, что победа мэра не обойдётся без использования административного ресурса: «На праймериз просили делать селфи с бюллетенями, и на выборах будет то же самое. Естественно, административный ресурс будет использован на полную мощность. Те бюджетники, кто не в отпуске, будут обязательно на выборы приглашены».

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания по выборам мэра Якутска уже отметилась скандалом. Так, на форумах жители города жаловались, что после того, как они подписались в поддержку председателя общественного движения «СИР» Ивана Степанова, им звонили и говорили, что подпись продана другому кандидату в мэры, руководителю ТСЖ Элеоноре Новгородовой. Люди были возмущены.

Напомним, главу Якутска будут выбирать 10 сентября. Пока зарегистрированы только 4 кандидата: Айсен Николаев, Гаврил Парахин, Денис Васильев и Радий Васильев.