Великий Новгород, 8 августа, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Реставрационные работы в Белой башне Великого Новгорода, включённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО, завершатся осенью 2017 года. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ, с ходом реставрации одной из самых ярких достопримечательностей Великого Новгорода ознакомился министр культуры Владимир Мединский, прибывший 7 августа с рабочим визитом в регион.

Комитет информационной политики правительства Новгородской области Реставрационные работы в Белой башне Великого Новгорода

Белая (Алексеевская) башня — единственная сохранившаяся каменная башня внешнего оборонительного пояса Новгорода — Большого окольного города. Она была возведена в конце XVI века в связи с общей реконструкцией оборонительных сооружений Новгорода во время Ливонской войны. Реставрационные работы стоимостью 66 млн рублей идут в рамках программы «Сохранение культурного наследия и его использование в России», разработанной Министерством культуры России и Всемирным банком реконструкции.

Комитет информационной политики правительства Новгородской области Реставрационные работы в Белой башне Великого Новгорода

После реконструкции в башне будет создана экспозиция «Оборонительные сооружения древнего Новгорода». По замыслу автора экспозиции Ильи Хохлова, она должна отразить историю оборонительных сооружений древнего Новгорода и гарнизона Новгородской крепости. Главное внимание в экспозиции предполагается уделить основному периоду функционирования Алексеевской башни как части оборонительной системы города — XVII веку. На этот период пришлось одно из наиболее известных событий в истории Новгородской крепости: штурм города войсками шведского военачальника Якоба Делагарди в 1611 году. При создании экспозиции предполагается использовать современные мультимедийные и интерактивные технологии — в частности, посетителям башни предложат сыграть в игру «Как зарядить пушку».

Открытие экспозиции запланировано на 2019 год, но Владимир Мединский порекомендовал новгородским музейщикам ускорить этот процесс и завершить все работы уже в 2018 году.