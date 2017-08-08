Тбилиси, 8 августа, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Войну в Южной Осетии в 2008 году начал политик Михаил Саакашвили, занимавший тогда пост президента Грузии. Об этом сообщила бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе в эксклюзивном интервью RT.

ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

«Войну начал Саакашвили, — заявила Бурджанадзе. — Ответственность за эти трагические события лежит, в первую очередь, на нём».

При этом она добавила, что в Грузии на эту тему практически не говорят.

«Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему», — говорит грузинский политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 г. Грузия начала войну против Южной Осетии, в результате боевых действий были разрушены тысячи домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады.

В ответ на действия Тбилиси Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру, которая завершилась 12 августа.

26 августа Москва признала независимость Южной Осетии.

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