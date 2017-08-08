Гавана, 8 августа, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Министерство науки, технологий и окружающей среды Кубы 7 августа заявило, что Карибское море затапливает берега южно-центральной кубинской зоны со скоростью 1,3 метра в год из-за изменений климата, сообщает местная газета Escambray.

GregMontani Флаг Кубы

Воздействие моря особенно ярко проявляется в южных муниципалитетах центра страны Ла-Сиерпе и Санкти Спиритус, где наблюдаются проникновение соленой воды, эрозия почв и исчезновение мангровых лесов.

Изменение климата и связанное с ним повышение уровня моря влияет на пляжи, развитие туризма и сельскохозяйственного производства в провинции Санкти Спиритус, расположенной примерно в 380 километрах к юго-востоку от Гаваны, рассказал представитель министерства науки, технологий и окружающей среды на этой территории Леонель Диас.

По словам Диаса, в настоящее время предприятия, выращивающие рис в провинции Санкти Спиритус, одну из основных экономических культур этого региона, стремятся больше использовать сорта, устойчивые к засолению и другим проблемам с водой.

Наступление Карибского моря в результате воздействия изменения климата является основной экологической проблемой острова, говорится в докладе министерства.

Кроме того, официальные отчеты показывают, что уровень моря резко возрос в последние пять лет, и, как ожидается, его рост достигнет отметки около 6 см в год по всему острову.

По расчетам кубинских специалистов, за период между 2050 и 2100 годом карта Кубы общей площадью 109 884 кв. км может потерять от 2500 до 5000 кв. км.

Напомним, для решения проблем, связанных с изменением климата, кубинское правительство одобрило в апреле 2017 года проект «Задача — жизнь» (Tarea Vida), который включает в себя пять стратегических действий и одиннадцать задач, направленных на адаптацию к экологическим вызовам для минимизации их воздействий на уязвимые районы.

Данный государственный план фокусируется на 73 муниципалитетах, 63 прибрежных населенных пунктах и 10 населенных пунктах, расположенных внутри страны. Он также направлен на всеобъемлющее краткосрочное восстановление 35 песчаных пляжей для туристического использования и на защиту прибрежных районов к 2020 году и еще 56 к 2050 году.