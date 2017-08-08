Тверь, 8 августа, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 августа в Твери обрушилась часть Речного вокзала — одного из красивейших зданий, которое называют символом Твери. К счастью, при ЧП — а обрушилось перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды, на площади около 400 кв. м — никто не пострадал. Утром 8 августа обрушение продолжилось — упали части террасы и ротонды. Сейчас здание оцеплено полицией во избежание несчастных случаев. Вопрос же, что теперь делать с теперь уже полуразрушенным зданием, остается открытым.

Belliy Речной вокзал. Тверь

Речной вокзал расположен на левом берегу Волги. Построено здание было в 1938 году (в 2018 году ему должно исполнится 80 лет) по проекту архитекторов Гавриловой и Райского, на месте разрушенного в 1930-х годах знаменитого Отроч монастыря.

Здание вокзала трехэтажное, с башней и шпилем, симметричными крыльями с арками и балконами, выстроенное в стиле сталинского неоклассицизма. Одновременно здание было способно принять до 550 пассажиров и до конца 1980-х активно использовалось: вокзал принимал экскурсионные, прогулочные суда, действовали пассажирские линии, соединяющие Тверь с городами на Волге от Ржева до Углича.

В последние годы здание Речного вокзала по назначению не использовалось. Сначала здесь располагались музеи, например, Музей воинских традиций и Музей ужасов, а в 2011 году Марат Гельман открыл здесь центр современного искусства «Тверца». Впрочем, просуществовал он всего несколько месяцев, в том числе и из-за состояния самого здания.

Какова теперь судьба одного из красивейших зданий Твери — неизвестно.

«Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте», — заявил 8 августа заместитель председателя правительства региона Андрей Белоцерковский.

Он добавил, что планируется провести экспертизу, и именно по ее результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе Речного вокзала.

Буквально за полтора месяца до ЧП местное издание «Тверское информационное агентство» провело опрос среди своих читателей. На вопрос о том, что же делать с Речным вокзалом, тогда более 70% участников опроса ответили «реставрировать».

Правда, в обсуждении читатели не были столь оптимистичны, а некоторые и вовсе предсказали судьбу здания:

«Поверьте на слово, что пройдут опросы, круглые столы, обсуждения — ничего не сдвинется. Потом он сам развалится на 85-летие и на его месте построят ТРЦ «Речной». Вот такая, на мой взгляд, судьба уготована этому некогда красивому зданию, символу Твери», — написал один из читателей.

«Речной — это символ Твери, в которой давно нет рачительного хозяина. Речной — это первое, что видят речные туристы, пребывающие в наш город. Не церковные новоделы, а развалины некогда уникального архитектурного сооружения. Стыдно», — считает другой пользователь.

Впрочем, надежда на то, что здание Речного вокзала будет восстановлено, все же есть: в последнее время власти региона не раз заявляли о том, что развитие речного туризма является одним из приоритетных.

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Развитие же отрасли без инфраструктуры невозможно — к сезону 2018 года глава региона Игорь Руденя анонсировал комплексное благоустройство территории для встречи круизных судов во всех тверских городах, расположенных на Волге.