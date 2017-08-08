Донецк, 8 августа, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко не исключил, что обострение ситуации на линии соприкосновения может начаться в самое ближайшее время, сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

Захарченко Александр

«Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера — на «Светлодарской дуге», противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав. Я думаю, что обострение в ближайшее время будет», — сообщил он.

Напомним, нацисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят операцию возмездия против ВСУ на юге Донбасса.

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По информации разведки ДНР, накануне в районе населённых пунктов Марьинка и Краматорск были замечены 28 грузовиков, пять автобусов и пять бронированных автомобилей КрАЗ с националистической символикой. Колонна двигалась в направлении позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Отмечается, что, по данным ДНР, в состоянии боевой готовности на Мариупольском направлении находятся все подразделения ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, радикалы собираются отомстить ВСУ за то, что подразделения 59-й бригады силовиков нанесли удар по радикальной группировке из реактивной артиллерии днём 6 августа.

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