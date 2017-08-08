Донецк, 8 августа, 2017, 11:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 7 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 36 раз, сообщают 8 августа СМИ народных республик.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Калиново, Сокольники, Славяносербск.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 36 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

В результате обстрела украинской артиллерией было повреждено здание железнодорожного депо в Ясиноватой.

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По данным Украины, один военнослужащий погиб, еще двое солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 18 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новомихайловки, Чермалыка, Водяного, Талковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, шахты Бутовка, Крымского, Трехизбенки, Новотошковского.

Напомним, Киев не признал референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской областях о самоопределении ДНР и ЛНР, назвав жителей Восточной Украины «террористами» и «сепаратистами» и объявив так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, являющуюся де-факто гражданской войной Киева с собственным населением.