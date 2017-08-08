Москва, 8 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Пока цены на нефть находятся на уровне 52 долларов за баррель, у рубля сохраняются шансы задержать свое ослабление, но ненадолго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Во вторник, 8 августа, российская валюта показала осторожную динамику, торгуясь чуть ниже 60 за доллар. Однако, напоминает Люшин, сегодня проходит очередная встреча стран ОПЕК и других нефтеэкспортеров, результаты которой могут повлиять на курс российской валюты.

«Решение технического комитета ОПЕК+ вряд ли будет неожиданным, поэтому рост цен на нефть маловероятен, а вот разочароваться рынок может. В этом случае рубль начнет очень быстро снижаться», — объясняет Люшин.

По его прогнозам, при такой ситуации курс российской валюты достигнет 61 рубля за доллар уже на этой неделе. При этом, отмечает Люшин, если цены на нефть продолжат рост, то рубль может укрепиться, а цена одного доллара опуститься до 59−59,5 рублей.

«Но такой курс продержится недолго: давление со стороны других факторов, включая платежный баланс, слишком сильное», — считает эксперт.

По его словам, сегодня уже нет причин сомневаться в постепенной и умеренной девальвации рубля до конца года.

«Курс российской валюты достигнет отметки в 62−64 рубля за доллар, это только вопрос времени», — уверен Люшин.