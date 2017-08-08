Ярославль, 8 августа, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В Ярославле путем интернет-голосования выбрали символ Дня Золотого кольца России, который пройдет в городе 19 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Золотое кольцо».

НП «Золотое кольцо» Символ 50-летия «Золотого кольца»

Символ праздника представляет собой круг, в центре которого расположено изображение дерева с девятью яблоками.

На яблоках размещены гербы городов, традиционно входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России»: Москвы, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля и Владимира. Изображение дерева напоминает о библейском Древе жизни и о том, что день празднования — 19 августа — совпадает с праздником Преображения Господня, который в русской традиции носит название Яблочный Спас. На стволе дерева размещена надпись: «50 ЛЕТ», указывающая на то, что в 2017 году отмечается полувековой юбилей «Золотого кольца России».

Круглая форма эмблемы указывает на название туристического маршрута, а также говорит о соборности, совместной работе по его продвижению, сохранению и развитию традиций, а также о ценности каждого из регионов и населенных пунктов Золотого кольца России для отечественной истории. Центром юбилейного торжества 19 августа станет Ярославль. Название праздника — «День Золотого кольца России» — ранее было определено также по итогам открытого Интернет-голосования.