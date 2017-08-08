Ярославль, 8 августа, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославской областной Думе состоялось заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Там рассматривалось представление прокуратуры, касающееся деятельности депутата Романа Фомичева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С Романом Фомичевым проведут «разъяснительную работу»

Органы прокуратуры сочли, что в декларациях депутата имеются неточности, кроме того, присутствуют сведения о том, что Роман Фомичев совмещал депутатскую деятельность на постоянной основе с занятием бизнесом, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Роман Фомичев, поводом для разбирательств стало заявление гражданки Овчинниковой, которая сегодня возглавляет МУП «Управляющая дирекция» Ярославля.

«В 2015 году я продал квартиру, и, естественно, задекларировал это. Она отсутствовала у меня в перечне имущества. А у Овчинниковой якобы имелись сведения, что эта квартира числится за мной. Она обратилась в прокуратуру несколько месяцев назад. По этому заявлению все вопросы были сняты предоставлением документов, но прокурор решила проверить вообще все мои декларации с 2013 года. А там, я вас уверяю, у любого депутата можно найти какие-то нарушения, я по этому поводу могу уже консультационный центр открывать» — пояснил Роман Фомичев.

По словам депутата, на комиссии присутствовал сотрудник прокуратуры, с которым они «плотно работали в течение двух месяцев».

«Мне было задано более 30 вопросов, на основную массу которых я ответил с предоставлением соответствующих документов. Да, есть некоторые неточности, неполнота сведений, на комиссии я все это объяснил, и естественно, ни о каком умысле речи здесь не идет. Занимаясь бизнесом много лет, можно совершить массу ошибок просто по причине необладания специфическими знаниями о том, как эти декларации заполнять. В своем объяснении я эти несоответствия признал, и комиссия это приняла к сведения, поставила мне на вид» — добавил Роман Фомичев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, одно из выявленных нарушений — это протоколы общих собраний предприятий, владельцем которых является депутат.

«Закон требует — необходимо передать акции в доверительное управление. А судебная практика РФ неоднозначна по этому поводу. Грубо говоря, в некоторых случаях суды принимают решение, что сама передача в доверительное управление таковой не является. И для того, чтобы исключить эту возможность интерпретирования, я начал просто продавать доли. Чтобы нотариус заверил договор купли-продажи доли в уставном капитале, необходимо приложить соответствующие документы: либо заявление о выходе, либо договор купли-продажи. В любом случае такая сделка оформляется протоколом, он однозначно нужен. Я участвовал лишь в тех общих собраниях собственников предприятий, где-либо отчуждал свою долю, либо передавал ее в общество. Эти собрания не являлись собраниями по хозяйственной, по коммерческой деятельности. Вот такая коллизия и урок на будущее и мне, и всем остальным. Хочешь продавать долю — должен участвовать в собрании, а участвовать по закону не имеешь права» — объяснил Роман Фомичев.

Как пояснил ИА REGNUM председатель антикоррупционной комиссии областной Думы Александр Кузьмин, в конце июня Роман Фомичев уже подал заявление об отказе работать в региональном парламенте на профессиональной постоянной основе.

«Поэтому комиссия вынесла решение: депутату Фомичеву исправить ошибки в декларациях, что он уже сделал, и рекомендовать председателю провести с ним соответствующую работу, чтобы больше он таких ошибок не допускал» — сообщил Александр Кузьмин.